Ecem Öz kimdir? Ecem Öz kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı?

Oyuncu Ecem Öz, kariyeri ve sosyal yaşamıyla dikkat çeken isimler arasında yer almayı sürdürüyor. Reklam filmleriyle başladığı oyunculuk yolculuğunu Arka Sokaklar dizisiyle geniş kitlelere taşıyan genç oyuncu hakkında "Ecem Öz kimdir?", "Kaç yaşında, nereli?" ve "Sevgilisi var mı?" sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte Ecem Öz'ün yaşamı, oyunculuk kariyeri ve hakkında öne çıkan bilgiler.

ECEM ÖZ KİMDİR?

Ecem Öz, reklam ve dizi oyuncusudur. 2004 yılında İstanbul'da doğan oyuncu, Hülya Sağlam Menajerlik bünyesinde kariyerini sürdürmektedir. Reklam projeleriyle oyunculuğa adım atan Ecem Öz, televizyon izleyicileri tarafından özellikle Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Şule Çoban karakteriyle tanınmıştır.

ECEM ÖZ KAÇ YAŞINDA?

2004 doğumlu olan Ecem Öz, 2026 yılı itibarıyla 22 yaşındadır.

ECEM ÖZ NERELİ?

Ecem Öz, İstanbul doğumludur.

ECEM ÖZ'ÜN KARİYERİ

Ecem Öz, oyunculuk kariyerine reklam filmlerinde başladı. LC Waikiki, Becel, Ülker Çokokrem ve Yumoş reklamlarında rol alan oyuncu, ayrıca Oriflame'in broşür çekimlerinde kapak kızı olarak yer aldı. İlk dizi deneyimini 2019 yılında Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Şule Çoban karakteriyle yaşayan Ecem Öz, bu yapımda 2023 yılına kadar rol alarak geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.