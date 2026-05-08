Ece Üner neden yok, Ece Üner Halk Tv'den ayrıldı mı?

Ece Üner’in Halk TV’deki ekranlardan bir süredir uzak olması, “ Ece Üner Halk TV’den ayrıldı mı?” sorusunu beraberinde getirdi. Başarılı sunucunun kanal ile yollarını ayırıp ayırmadığına dair iddialar gündeme gelirken, izleyiciler Ece Üner’in kariyerindeki son gelişmeleri araştırmaya devam ediyor.

ECE ÜNER HAKKINDA ORTAYA ATILAN İDDİALAR GÜNDEMDE

8 Mayıs 2026 Cuma günü yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medyada Ece Üner’in ekranlarda yer almaması dikkat çekti. İzleyiciler “ Ece Üner neden yok?” ve “Halk TV’den ayrıldı mı?” sorularına yanıt ararken, ne Üner’den ne de kanal yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yayın akışında adı bulunmasına rağmen bülteni sunmaması ise çeşitli iddiaları beraberinde getirdi.

AYRILIK MI, GEÇİCİ BİR ARA MI?

Ece Üner’in Halk TV ile yollarını ayırdığına dair söylentiler sosyal medyada hızla yayılırken, bu iddialar resmi kaynaklar tarafından doğrulanmış değil. Kanal yönetimi de konuya ilişkin herhangi bir basın açıklaması yapmadı. Bu nedenle Üner’in ekranlardan uzak kalmasının sağlık, özel izin ya da geçici bir durumdan kaynaklanabileceği ihtimali de değerlendiriliyor.

ECE ÜNER KİMDİR?

Özge Ece Üner, 21 Temmuz 1981’de İstanbul’da doğdu. Türk televizyon haberciliğinin tanınan isimlerinden biri olan Üner, uzun yıllardır haber spikeri ve program sunucusu olarak ekranlarda yer almaktadır. Gazeteci bir aileden gelen Üner’in babası Dinç Üner, medya sektöründe yöneticilik yapmış önemli isimlerdendir.

EĞİTİM HAYATI VE AKADEMİK GEÇMİŞİ

Ece Üner, Koç Özel Lisesi’nin ardından Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden mezun oldu. Paris ve Brüksel’de aldığı eğitimlerle yabancı dil ve uluslararası ilişkiler alanında kendini geliştiren Üner, spikerlik eğitimini de birincilikle tamamladı. Medya ve iletişim alanındaki akademik çalışmalarıyla da dikkat çekti.

GAZETECİLİK KARİYERİNDE ÖNEMLİ DURAKLAR

1999 yılında medya kariyerine adım atan Ece Üner, NTV, Star TV, CNN Türk, Habertürk, Show TV, Kanal D, TV100 ve Sözcü TV gibi birçok kanalda görev aldı. Diplomasi, ekonomi ve haber sunuculuğu alanlarında yaptığı çalışmalarla öne çıkan Üner, 2024 yılından itibaren Halk TV Ana Haber Bülteni’nde yer almaya başlamıştı.

ÖZEL HAYATI VE SPORCU KİMLİĞİ

Ece Üner, 2013 yılında gazeteci Deniz Bayramoğlu ile evlendi. Aynı zamanda başarılı bir spor geçmişine sahip olan Üner, orta ve uzun mesafe koşularında İstanbul ve Türkiye dereceleri elde ederek sporcu kimliğiyle de dikkat çekti.