Ece Mumay kimdir? Ece Mumay kaç yaşında, nereli?

Başarılı şarkılarıyla müzik listelerinde adından söz ettiren Ece Mumay, son dönemde en çok araştırılan sanatçılar arasında yer alıyor. İstanbul doğumlu genç şarkıcının yaşı, memleketi ve kariyer yolculuğu hayranları tarafından sıkça sorgulanıyor. Ece Mumay kimdir, kaç yaşında, nereli? “Galaksi”, “Peri” ve “Bal” gibi hit şarkılarıyla tanınan Ece Mumay'ın yaşamına dair detaylar haberimizde...

ECE MUMAY KİMDİR?

Ece Mumay, 12 Ağustos 1998 tarihinde İstanbul'da doğan Türk şarkıcı ve söz yazarıdır. Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan Mumay, özellikle seslendirdiği "Vazgeç Gönül" şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Pop müzik alanında çalışmalarını sürdüren sanatçı, çıkardığı şarkılarla dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşmıştır.

ECE MUMAY KAÇ YAŞINDA?

Ece Mumay, 12 Ağustos 1998 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

ECE MUMAY NERELİ?

Ece Mumay, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Siirtli bir ailenin çocuğu olan sanatçı, köken olarak Siirtlidir.

ECE MUMAY'IN KARİYERİ

Ece Mumay müzik kariyerine 2018 yılında yayımladığı "Odamdan" albümüyle adım attı. Ardından peş peşe çıkardığı single çalışmalarıyla müzik dünyasında adından söz ettirmeyi başardı.

Sanatçının en büyük çıkışlarından biri, 2020 yılında yayımlanan "Galaksi" adlı şarkısı oldu. Şarkı, YouTube'da 300 milyondan fazla dinlenerek büyük başarı yakaladı. Daha sonra "Peri", "Bal", "Panda", "Pansuman", "Katran", "Abart", "Felaket" ve "Kime Ne" gibi birçok şarkı yayımladı.

Kariyeri boyunca Taladro, Mustafa Ceceli, İsmail YK, Velet, Umut Timur, İlyas Yalçıntaş, Sinan Akçıl ve Tefo gibi isimlerle ortak projelerde yer aldı. Ayrıca "Vanilya" isimli EP çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu.

Ece Mumay, kariyeri boyunca birçok ödül kazanırken; KTÜ Medya Ödülleri, Altın Plak Ödülleri, Türkiye Vizyon Ödülleri, Mood Ödülleri, Gelişen Türkiye Ödülleri, BAU Müzikonair Ödülleri ve Best Of Europe Ödülleri gibi organizasyonlarda başarı elde etti. Özellikle "Galaksi" ve "Peri" şarkılarıyla müzik kariyerindeki yükselişini sürdürdü.