Ece İrtem neden öldü, ön rapor çıktı mı? Ece İrtem olayı nedir?

Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem ile ilgili ortaya çıkan yeni iddialar ve adli süreç kamuoyunda yakından takip ediliyor. Ölüm nedenine ilişkin ön raporun açıklanıp açıklanmadığı merak edilirken, olayın perde arkasına ilişkin ayrıntılar da araştırılıyor. Ece İrtem neden öldü, ön rapor çıktı mı ve Ece İrtem olayı nedir? İşte gündem yaratan olayla ilgili merak edilen tüm detaylar...

ECE İRTEM NEDEN ÖLDÜ?

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı 'Işıl' karakteriyle tanınan ve 15 Haziran'da hayatını kaybeden 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem'in ön otopsi raporu tamamlandı. İlk değerlendirmelere göre ölüm nedeni kalp krizi olarak kayıtlara geçerken; Tayland tatilinde uğradığı iddia edilen maymun saldırısı, sepsis (kan zehirlenmesi) ihtimali ve kollarındaki yara izleri çok yönlü olarak soruşturuluyor.

TAYLAND SEYAHATİNDEKİ "MAYMUN SALDIRISI" İDDİASI DOSYADA

Kalp krizi bulgusunun yanı sıra, dosyada yer alan çarpıcı iddialar da adli makamlar tarafından titizlikle araştırılıyor. Oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun tarafından soruşturma dosyasına sunulan dilekçede, İrtem'in vefatından kısa süre önce gerçekleştirdiği Tayland seyahati sırasında bir maymun saldırısına uğramış olabileceğine dikkat çekildi. Bu iddianın soruşturma kapsamında ciddiyetle incelendiği öğrenildi.

SEPSİS İHTİMALİ VE KOLLARDAKİ YARA İZLERİ MERCEK ALTINDA

Söz konusu maymun saldırısı iddiasıyla bağlantılı olarak, kamuoyunda da tartışılan kan zehirlenmesi (sepsis) ihtimali soruşturmanın kilit noktalarından biri haline geldi. Adli birimlerin, oyuncunun kollarında tespit edilen yara izlerini incelemeye aldığı ve bu bulguların ölümle doğrudan bir ilişkisi olup olmadığının detaylı tetkiklerle ortaya konulacağı kaydedildi.

KESİN NEDEN NİHAİ RAPORLA BELLİ OLACAK

Yetkililer, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen mevcut ön rapordaki değerlendirmelerin sadece ilk bulguları yansıttığının altını çiziyor. Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni; kapsamlı otopsi işlemlerinin, detaylı laboratuvar analizlerinin ve diğer tüm adli tıp incelemelerinin tamamlanmasının ardından hazırlanacak nihai raporla resmiyet kazanacak.