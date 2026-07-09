Ece İrtem neden öldü? Ece İrtem alkol zehirlenme olayı nedir?

Oyuncu Ece İrtem'in yaşamını yitirmesi, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. 15 Haziran'da Kadıköy'deki evinde ölü bulunan 35 yaşındaki oyuncunun ölüm nedenine ilişkin yürütülen adli süreç, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporuyla netlik kazandı. Raporda yer alan bulguların ardından kamuoyunda "Ece İrtem neden öldü?" ve "Ece İrtem alkol zehirlenme olayı nedir?" soruları yeniden gündeme geldi. İşte resmi açıklamalara yansıyan bilgiler doğrultusunda olayın ayrıntıları.

ECE İRTEM NEDEN ÖLDÜ?

Oyuncu Ece İrtem, 15 Haziran tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki evinde ölü bulundu. Olayın ardından başlatılan adli inceleme kapsamında İrtem'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Adli Tıp Kurumu tarafından gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından hazırlanan resmi raporda, Ece İrtem'in kanında 395 miligram/desilitre (mg/dl) etil alkol tespit edildiği belirtildi.

Raporda, oyuncunun ölüm nedeninin alkol (etil alkol) zehirlenmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi. Böylece ölüm nedenine ilişkin resmi tespit, Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı otopsi raporuyla kamuoyuna yansıdı.

Otopsi işlemlerinin ardından Ece İrtem'in cenazesi babası Vural İrtem'e teslim edildi. Adli Tıp Kurumu önünde cenazenin teslim edilmesini bekleyen oyuncunun dizi sektöründen arkadaşları da büyük üzüntü yaşadı. Daha sonra Ece İrtem'in cenazesi, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ECE İRTEM ALKOL ZEHİRLENME OLAYI NEDİR?

Kamuoyunda gündeme gelen alkol zehirlenmesi iddiaları, Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı otopsi raporuyla resmi olarak açıklığa kavuştu.

Otopsi raporunda, Ece İrtem'in kanında 395 mg/dl etil alkol bulunduğu tespit edildiği kaydedildi. Aynı raporda ölümün, alkol (etil alkol) zehirlenmesi sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Olayla ilgili kamuoyuna yansıyan resmi bilgiler, Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporunda yer alan bulgularla sınırlı bulunuyor. Bunun dışında resmi makamlar tarafından farklı bir değerlendirme veya açıklama paylaşılmış değil.

Ece İrtem'in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi ve Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Sanat camiasından birçok isim de cenaze sürecinde aileyi yalnız bırakmadı.