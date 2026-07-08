Ece İrtem neden öldü, Ece İrtem alkol zehirlenmesinden mi öldü?

"Ece İrtem neden öldü?" ve "Ece İrtem alkol zehirlenmesinden mi öldü?" soruları, son günlerde internet kullanıcılarının en çok sorguladığı başlıklar arasında yer aldı. Sosyal medyada dolaşıma giren iddiaların ardından, Ece İrtem'in sağlık durumuna ve ölüm haberlerine ilişkin doğrulanmış bilgiler ile resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

ECE İRTEM NEDEN ÖLDÜ?

Oyuncu Ece İrtem'in vefatı, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden olmuştu. Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncunun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında beklenen Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Raporda, Ece İrtem'in ölüm nedenine ilişkin kesin tespit kamuoyuyla paylaşıldı.

Ece İrtem, 15 Haziran 2026 tarihinde yaşamını yitirdi. Oyuncunun ölümünün ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri gerçekleştirildi.

Soruşturmanın ilk aşamasında hazırlanan ön incelemelerde, İrtem'in bir süredir antidepresan ilaç kullandığı tespit edilmişti. Ancak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı rapor beklendi.

ADLİ TIP RAPORUNDA ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora göre, 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni alkol zehirlenmesi olarak belirlendi.

Hazırlanan raporun soruşturma dosyasına eklenmesiyle birlikte, oyuncunun yaşamını yitirme nedenine ilişkin adli süreçte önemli bir aşama tamamlanmış oldu.

ECE İRTEM KİMDİR?

Ece İrtem, 14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Sanat eğitimini Yaşar Üniversitesi Opera ve Şan Ana Sanat Dalı'nda tamamlayan İrtem, 2014 yılında bölümünü dereceyle bitirdi.

Üniversite eğitimi boyunca opera ve sahne sanatları alanında birçok önemli isimden eğitim alan oyuncu, mezuniyetinin ardından oyunculuk kariyerine yöneldi.

OYUNCULUK EĞİTİMİ ALDI

İstanbul'a taşındıktan sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Ece İrtem, Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar ve Tolga Çiftçi gibi deneyimli isimlerle çalışma fırsatı buldu.

Çocukluk yıllarında okul tiyatrolarında sahneye çıkan ve lisanslı atlet olarak sporla da ilgilenen İrtem, sanat hayatını profesyonel oyunculuk alanında sürdürdü.

HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ece İrtem, televizyon kariyeri boyunca birçok başarılı yapımda rol aldı. Oyuncu;

• Yeni Gelin

• Bay Yanlış

• Sandık Kokusu

• Yasak Elma

• O Hayat Benim

• Kızılcık Şerbeti

gibi sevilen dizilerde canlandırdığı karakterlerle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Başarılı oyunculuğuyla tanınan İrtem, yer aldığı projelerle televizyon dünyasında adından söz ettiren isimler arasında yer aldı.