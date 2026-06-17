Ece İrtem neden öldü? Ece Ertem kalp krizi mi geçirdi, alkol yüzünden mi öldü, annesi ifadesinde ne dedi?

Ece İrtem’in ölüm sebebiyle ilgili iddialar gündemi sarsarken, farklı açıklamalar da tartışmaları beraberinde getirdi. Genç oyuncunun kalp krizi geçirip geçirmediği, alkol ve ilaç kullanımıyla ilgili iddialar ve annesinin ifadesine dair detaylar kamuoyunda merak konusu oldu. Ece İrtem’in vefatına ilişkin son gelişmeler haberimizde...

ECE İRTEM ÖLDÜ MÜ?

Evet, oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti. Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla tanınan oyuncunun, Kadıköy'deki evinde yaşamını yitirdiği bildirildi. Vefat haberi sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

ECE İRTEM NEDEN ÖLDÜ?

Ece İrtem'in ölüm nedeni hakkında resmi makamlar tarafından kesinleşmiş bir açıklama yapılmadı. Oyuncunun yakın dönemde yaşadığı kayıplar ve yas sürecinin kendisini derinden etkilediği belirtilirken, ölüm nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Ayrıca aile avukatı, İrtem'in alkol ve antidepresan kullandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ECE İRTEM KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Ece İrtem, 35 yaşında hayatını kaybetti. Genç yaşta gelen vefat haberi, sanat dünyasında ve hayranları arasında derin üzüntüye neden oldu.

SANAT DÜNYASI YASTA

Ece İrtem'in cenazesinin Aydın'ın Kuşadası ilçesine götürüleceği ve öğle namazının ardından Merkez Hanım Camii'nde düzenlenecek tören sonrası toprağa verileceği öğrenildi. Adli Tıp Kurumu önünde açıklama yapan oyuncunun arkadaşları ise yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

Oyuncu Jassica May, "Ece'yi çok iyi bilirdik. Pırıl pırıl bir insandı. Nadir görülen bir insandı. Hiç kötülüğü yoktu" dedi.

Oyuncu ve şarkıcı Feride Hilal Akın da "Çok üzgünüz, onu çok seviyorduk. Gencecik, güzeller güzeli, akıllı ve herkese ilham olan biriydi. Şok içindeyiz" ifadelerini kullandı.