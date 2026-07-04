Ece İrtem kimdir? Ece İrtem kaç yaşında vefat etti, nereli?

Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem, sevenlerini yasa boğarken yaşam öyküsü de yeniden gündeme taşındı. Rol aldığı yapımlar ve oyunculuk kariyeriyle dikkat çeken İrtem hakkında "Ece İrtem kimdir?", "Kaç yaşında vefat etti?" ve "Aslen nereli?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Ece İrtem hangi dizilerde rol aldı ve kariyerinde hangi projelerle öne çıktı? İşte Ece İrtem'in hayatına dair merak edilen ayrıntılar...

ECE İRTEM KİMDİR?

Ece İrtem, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. 14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen İrtem, sanat eğitimini Yaşar Üniversitesi Opera ve Şan Ana Sanat Dalı'nda tamamladı. Üniversite eğitiminin ardından oyunculuk alanında kendini geliştirmek için Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitim alan başarılı oyuncu, televizyon kariyerine 2014 yılında başladı. Özellikle son dönemde yayınlanan dizilerdeki performansıyla geniş kitleler tarafından tanındı.

ECE İRTEM KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

14 Haziran 1991 doğumlu olan Ece İrtem, 15 Haziran 2026 tarihinde 35 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ani vefatı sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı. İlk açıklamalarda ölüm nedeninin kalp krizi olduğu değerlendirilirken, kesin nedenin otopsi raporuyla netleşeceği belirtildi.

ECE İRTEM NERELİ?

Ece İrtem, Sivas doğumludur. İlk öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İzmir'e gitti. Burada aldığı opera ve şan eğitiminin ardından oyunculuk kariyerine yöneldi.

ECE İRTEM'İN KARİYERİ

Ece İrtem, ekran yolculuğuna "Kaçak Gelinler" dizisiyle adım attı. Daha sonra "O Hayat Benim", "Şeref Meselesi", "Paramparça", "Kertenkele", "Yeni Gelin", "Payitaht Abdülhamid", "Bay Yanlış", "Yasak Elma", "Sandık Kokusu" ve son olarak "Kızılcık Şerbeti" dizilerinde rol aldı. Özellikle Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak kariyerinin en dikkat çeken performanslarından birine imza attı. Oyunculuğun yanı sıra opera ve sahne sanatları alanındaki eğitimiyle de tanınan İrtem, kısa sürede televizyon dünyasının sevilen isimlerinden biri haline geldi.