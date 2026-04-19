Ebru Cansu kimdir? Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu kaç yaşında, nereli, evli mi?

Türkiye yargı teşkilatında son yıllarda dikkat çeken isimlerden biri olan Ebru Cansu, hem avukatlık hem de savcılık tecrübesini bir arada taşıyan nadir hukukçulardan biridir. Serbest avukatlıkla başladığı meslek hayatını, Cumhuriyet savcılığı ve ardından başsavcılık görevlerine taşıyan Cansu, özellikle disiplinli çalışma tarzı ve çok yönlü hukuk bilgisiyle öne çıkmaktadır.

TUNCELİ CUMHURİYET BASSAVCISI EBRU CANSU KİMDİR?

Hukuk kariyerine uzun yıllar savunma makamında hizmet vererek başlayan Ebru Cansu, 13 yıl boyunca serbest avukatlık yaparak bireylerin hak arama süreçlerinde aktif rol almıştır. Bu süreç, onun yalnızca teorik değil, aynı zamanda sahaya dayalı güçlü bir deneyim kazanmasını sağlamıştır.

İstanbul Adliyesi’nde Cumhuriyet Savcısı olarak başladığı yargı kariyerinde farklı şehirlerde görev alan Cansu; Denizli Çameli ve İzmir Seferihisar gibi önemli bölgelerde görev yaptıktan sonra 2024 yılı itibarıyla Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmıştır. Bu görev, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilmektedir.

Tunceli’de adli süreçlerin koordinasyonunda aktif rol üstlenen Ebru Cansu, özellikle kamuoyunun yakından takip ettiği dosyalarda titiz çalışmalarıyla dikkat çekmektedir. Hukuki süreçlerde şeffaflık ve tarafsızlık ilkelerine bağlı yönetim anlayışıyla görevini sürdürmektedir.

EBRU CANSU KAÇ YAŞINDA?

Ebru Cansu, 4 Temmuz 1976 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 50 yaşındadır.

EBRU CANSU NERELİ?

Başsavcı Ebru Cansu aslen Çorumludur. Çorum’un Alaca ilçesinde doğan Cansu, eğitim ve meslek hayatı boyunca Türkiye’nin farklı şehirlerinde görev alarak geniş bir deneyim alanı oluşturmuştur.

Eğitim sürecinde farklı şehirlerde öğrenim gören Cansu, ortaöğrenimini Özel Yükseliş Koleji’nde, lise eğitimini ise Özel Antalya Koleji’nde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini ise Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2001 yılında bitirerek hukuk dünyasına adım atmıştır.

EBRU CANSU EVLİ Mİ?

Ebru Cansu’nun evli olduğu ve aile hayatını profesyonel kariyerinden ayrı bir şekilde sürdürdüğü bilinmektedir. Özel yaşamını kamuoyu ile sınırlı şekilde paylaşmayı tercih eden Cansu, kişisel hayatında mahremiyete önem veren bir isim olarak öne çıkmaktadır.