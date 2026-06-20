Ebrar Karakurt neden yok, sakat mı? Türkiye Almanya Ebrar Karakurt neden oynamıyor?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde Almanya karşısında önemli bir mücadeleye çıkarken, karşılaşmanın başlamasıyla birlikte voleybolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında Ebrar Karakurt’un kadroda yer almaması geldi. Özellikle sosyal medya ve arama motorlarında “ Ebrar Karakurt neden yok?”, “ Ebrar Karakurt neden oynamıyor?” ve “ Ebrar Karakurt sakat mı?” soruları yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.

TÜRKİYE ALMANYA EBRAR KARAKURT NEDEN OYNAMIYOR?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi kapsamında oynanan Türkiye - Almanya karşılaşmasında Ebrar Karakurt forma giymedi. Milli oyuncunun maç kadrosunda yer almamasının nedeni ise yaşadığı sakatlık olarak açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Ebrar Karakurt, devam eden tedavi süreci nedeniyle Milletler Ligi’nin ikinci hafta kadrosuna dahil edilmedi. Sağlık ekibinin gözetiminde tedavisi süren milli voleybolcunun üçüncü hafta kadrosunda da yer almasının beklenmediği bildirildi.

Federasyonun değerlendirmelerine göre oyuncunun iyileşme sürecinin birkaç haftalık bir zaman dilimini kapsaması öngörülüyor. Bu nedenle Ebrar Karakurt, Almanya karşısındaki mücadelede görev alamadı.

EBRAR KARAKURT NEDEN YOK, SAKAT MI?

Evet, Ebrar Karakurt’un kadroda bulunmama nedeni sakatlığı olarak açıklandı. Türkiye Voleybol Federasyonu’nun kamuoyu ile paylaştığı resmi bilgilendirmeye göre milli oyuncuda bel ve kalça bölgesinde gelişen ağrı şikayetleri üzerine kapsamlı sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

Yapılan klinik değerlendirme ve görüntüleme tetkiklerinde, oyuncunun sağ sakroiliak ekleminde sıvı artışı ve kemik iliği ödemi tespit edildi. Bu bulguların ardından sağlık ekibi tarafından tedavi programı başlatıldı.

Federasyon açıklamasında, mevcut sağlık tablosu doğrultusunda tedavi ve iyileşme sürecinin 4 ila 6 hafta arasında sürebileceğinin öngörüldüğü belirtildi. Bu nedenle Ebrar Karakurt’un Milletler Ligi’nin ikinci hafta kadrosunda yer almadığı ve üçüncü haftada da forma giymesinin beklenmediği ifade edildi.

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU'NUN RESMİ AÇIKLAMASI

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Ebrar Karakurt'un gelişen bel ve kalça ağrısı şikayetleri nedeniyle yapılan klinik değerlendirme ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sağ sakroiliak eklemde sıvı artışı ve kemik iliği ödeme tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmış olup, mevcut bulgular doğrultusunda tedavi ve iyileşme sürecinin 4 ila 6 hafta sürmesi öngörülmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Açıklama doğrultusunda milli oyuncunun tedavi sürecinin devam ettiği ve sağlık ekibinin kontrolünde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ KADROSU 2026

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Pasörler

Cansu Özbay

Dilay Özdemir

Elif Şahin

Pasör Çaprazları

Aylin Uysalcan

Defne Başyolcu

Melissa Vargas

Smaçörler

Hande Baladın

İlkin Aydın

Saliha Şahin

Yaprak Erkek

Orta Oyuncular

Berka Buse Özden

Deniz Uyanık

Karmen Aksoy

Sinead Jack Kısal

Zehra Güneş

Liberolar

Eylül Akarçeşme Yatgın

Gizem Örge

Ebrar Karakurt ise devam eden sakatlığı nedeniyle 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci hafta kadrosunda yer almadı. Türkiye Voleybol Federasyonu’nun açıklamasına göre milli oyuncunun tedavi sürecinin 4 ila 6 hafta sürmesi beklenirken, üçüncü hafta kadrosunda da bulunmasının öngörülmediği belirtildi. Böylece Türkiye - Almanya karşılaşmasında forma giyemeyen milli yıldızın dönüş tarihi, sağlık ekibinin yapacağı değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.