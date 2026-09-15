EasyCep sitesine erişim sağlayamayan kullanıcılar, “EasyCep kapandı mı?” ve “EasyCep sitesi neden kapalı?” sorularına yanıt arıyor. Platformun web sitesinde yaşanan erişim problemi nedeniyle EasyCep’in faaliyetlerini durdurup durdurmadığı ve sorunun geçici olup olmadığı gündeme geldi.

EASYCEP KAPANDI MI, EASYCEP SİTESİ NEDEN KAPALI?

EasyCep kapandı mı, EasyCep sitesi neden kapalı? soruları, yenilenmiş cep telefonu sektöründe faaliyet gösteren şirketin internet sitesine erişilememesiyle birlikte gündeme geldi. EasyCep'in kurumsal internet sitesinin yanı sıra bazı sosyal medya hesaplarının da aktif olmaması, müşterilerin şirketin faaliyetlerine ilişkin endişe yaşamasına neden oldu. Şirket yönetimi ise ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

EASYCEP KAPANDI MI?

EasyCep'in faaliyetlerini durdurduğuna yönelik iddialar, internet sitesine erişim sağlanamaması ve bazı hesapların aktif olmaması sonrasında gündeme geldi. Ancak şirket yönetimi, EasyCep'in faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.

EasyCep Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Özdemir, şirketin toplam 18 mağazasının faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Özdemir, bu mağazaların 6'sının İstanbul'da, 12'sinin ise diğer şehirlerde bulunduğunu ifade etti.

EASYCEP MÜŞTERİLERİ ÖDEME ALAMADI MI?

Şirket hakkında ortaya atılan iddiaların önemli bir bölümünü ödeme sorunları oluşturdu. Bazı müşteriler, satmak amacıyla EasyCep'e gönderdikleri cep telefonlarının ücretlerini alamadıklarını öne sürdü. Ayrıca bazı mağazalardaki stantların boş olduğu ve şirketin internet sitesi ile sosyal medya hesaplarının kapalı olduğu yönünde iddialar da dile getirildi.

EasyCep Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Özdemir ise ödemelerle ilgili iddialara yanıt verdi. Özdemir, geçmiş dönemde bazı ödeme gecikmeleri yaşandığını kabul ederken mevcut durumda parasını alamayan müşterinin bulunmadığını belirtti.

Özdemir konuya ilişkin açıklamasında, “Ocak ve Şubat ayında ödemelerde gecikme olmuştu, şu anda parasını almayan müşterimiz yok.” ifadelerini kullandı.

EASYCEP SİTESİ NEDEN KAPALI?

EasyCep internet sitesinin erişime kapalı olmasının şirketin faaliyetlerini tamamen durdurduğu anlamına gelmediği belirtildi. Şirket yönetimi, internet sitesinin yenileme çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Mehmet Akif Özdemir, internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının yenileme amacıyla kapatıldığını belirterek sitenin gün içerisinde yeniden faaliyete geçmesinin planlandığını söyledi.

EASYCEP SİTESİNDE PLANLI BAKIM UYARISI

EasyCep'in internet sitesine erişmeye çalışan kullanıcılar, şirketin faaliyetlerini durdurduğuna ilişkin bir açıklama yerine planlı bakım mesajıyla karşılaşıyor. Sitede, sistemin iyileştirildiği ve kısa süre içerisinde yeniden hizmete açılacağı belirtiliyor.

Sitede yer alan açıklamada, “Planlı bakım çalışması. Sistemimizi iyileştiriyoruz. Kısa süre içinde geri döneceğiz.” ifadeleri kullanılıyor.

EASYCEP FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR MU?

Şirket yönetiminin açıklamalarına göre EasyCep faaliyetlerini sürdürüyor. 18 mağazanın hizmet vermeye devam ettiği belirtilirken, internet sitesindeki erişim sorununun ise yenileme çalışmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Dolayısıyla mevcut açıklamalar doğrultusunda EasyCep'in kapandığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. İnternet sitesinin geçici olarak erişime kapatılmasının nedeninin ise şirket tarafından yürütülen yenileme ve bakım çalışmaları olduğu belirtiliyor.