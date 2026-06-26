e-Okul VBS KARNE SORGULAMA: e-Karne ne zaman açılacak 2026? e-Karne nasıl görüntülenir?

2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona ererken, milyonlarca öğrenci ve veli karne heyecanı yaşayacak. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini okullarından teslim alırken, dönem sonu notları ve dijital karne bilgileri de e-Okul sistemi üzerinden erişime açılacak. Peki, e- Karne ne zaman açılacak 2026? e-Karne nasıl görüntülenir? Detaylar...

E-OKUL VBS KARNE SORGULAMA

2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, dönem sonu not bilgileri ile dijital karneye e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden ulaşabilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan e-Okul VBS hizmeti sayesinde öğrencilerin dönem sonu başarı durumları, ders notları ve karne bilgileri internet üzerinden görüntülenebiliyor. Böylece öğrenciler, okula gitmeden önce sistem üzerinden dönem sonu bilgilerini kontrol edebiliyor.

Ancak dijital karne ekranının aktif hale gelmesi için okul yönetimlerinin karne işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Bu nedenle sistemin erişime açılma saati tüm okullar için aynı olmayabiliyor.

Öte yandan karne dönemlerinde yaşanan yoğun girişler nedeniyle e-Okul sisteminde zaman zaman erişim yavaşlığı veya kısa süreli bağlantı sorunları yaşanabiliyor. Böyle durumlarda kullanıcıların işlemlerini gün içerisinde yeniden denemesi öneriliyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında öne çıkan bilgiler ise şöyle:

Karneler 26 Haziran 2026 Cuma günü dağıtılacak.

e-Karne bilgileri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görüntülenebilecek.

Karne dağıtım saatleri okul yönetimlerinin hazırladığı programa göre değişebilecek.

2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.

E-KARNE NE ZAMAN AÇILACAK 2026?

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında "e-Karne ne zaman açılacak 2026?" sorusu geliyor.

Mevcut bilgilere göre e-Karne ekranının, 26 Haziran 2026 Cuma günü okul işlemlerinin tamamlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor.

Dijital karne sistemi, öğrencilerin ve velilerin dönem sonu not bilgilerini internet üzerinden görüntüleyebilmesine imkan tanıyor. Ancak sistemin aktif hale gelme zamanı, okullardaki idari işlemlerin tamamlanmasına bağlı olarak değişebiliyor.

Karne günü yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle bazı kullanıcılar sisteme ilk denemelerinde erişim sağlayamayabilir. Böyle durumlarda belirli bir süre sonra yeniden giriş yapılması gerekebilir.

Karne dağıtım saatleri konusunda ise Türkiye genelinde tüm okulları kapsayan ortak bir uygulama bulunmuyor. Dağıtım programı;

Okulun tam gün veya ikili eğitim sistemine göre,

Okul yönetiminin hazırladığı programa göre,

farklılık gösterebiliyor.

Bu nedenle öğrencilerin kesin karne saatini öğrenebilmek için okul yönetimi ve sınıf öğretmenleri tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

E-KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Dijital karne bilgilerine Millî Eğitim Bakanlığının e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden erişilebilecek.

Öğrenciler ve veliler sisteme giriş yaptıktan sonra dönem sonuna ait;

Karne bilgilerini,

Dönem sonu notlarını,

görüntüleyebilecek.

Karne dönemlerinde sisteme aynı anda çok sayıda kullanıcının giriş yapması nedeniyle erişim yoğunluğu oluşabileceği belirtiliyor. Bu nedenle bağlantı sorunu yaşanması halinde işlemlerin gün içerisinde yeniden denenmesi gerekebiliyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. Yeni eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.