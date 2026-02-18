Ekranların sevilen yarışma programlarından Beyaz'la Joker'de sorulan sorular, her yeni bölümün ardından izleyicilerin merak odağı olmaya devam ediyor. Beyazıt Öztürk'ün enerjik sunumuyla ekrana gelen program, ilginç sorularıyla gündem yaratıyor. Düşük ışıkta görmeyi ilk kaybettiğimiz renk hangisidir?

DÜŞÜK IŞIKTA GÖRMEYİ İLK KAYBETTİĞİMİZ RENK HANGİSİDİR?

Beyaz

Yeşil

Kırmızı

Mavi

Cevap:



BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.