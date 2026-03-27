Arda Güler’in sevgilisi olarak magazin gündemine düşen Duru Nayman, sadece özel hayatıyla değil, aynı zamanda spor alanındaki başarılarıyla da dikkat çekiyor. Peki, Duru Nayman kimdir? Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Detaylar...

ARDA GÜLER'İN SEVGİLİSİ DURU NAYMAN KİMDİR?

Duru Nayman, küçük yaşlardan itibaren sporla iç içe büyüyen bir isim olarak öne çıkıyor. Basketbola olan ilgisi ve sahadaki performansıyla genç yaşına rağmen dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Nayman, disiplinli çalışmaları ve oyun zekâsıyla öne çıkıyor. Spor kariyeri, Arda Güler ile magazin dünyasında gündem olmasının yanında genç basketbol severler tarafından da yakından takip ediliyor.

DURU NAYMAN KAÇ YAŞINDA?

Duru Nayman, 1 Şubat 2005 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla genç basketbolcu 21 yaşında bulunuyor.

DURU NAYMAN NERELİ?

İstanbul doğumlu olan Duru Nayman, doğduğu şehirde küçük yaşlardan itibaren spora adım attı. İstanbul’un spor altyapılarında aldığı eğitim ve kazandığı deneyim, onun basketbol alanında hızlı bir şekilde yükselmesine katkı sağladı.

DURU NAYMAN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Basketbol kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Duru Nayman, burada gösterdiği performans ile dikkat çekti. Altyapı sürecindeki başarılarının ardından kariyerine Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nda devam eden genç sporcu, 23 numaralı formayı giymektedir.