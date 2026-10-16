Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz'la Joker, her bölümde yarışmacılara yönelttiği dikkat çekici sorularla izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayın sonrasında sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Seçenekler arasında petrol ve kömür gibi enerji kaynaklarının yanı sıra kumun da bulunması, sorunun cevabını tahmin etmeyi zorlaştırdı. Dünyada en çok kullanılan doğal kaynak nedir?

DÜNYADA EN ÇOK KULLANILAN DOĞAL KAYNAK NEDİR?

Su

Kum

Petrol

Kömür

Cevap: Su

DÜNYADA EN ÇOK KULLANILAN DOĞAL KAYNAK NEDEN SU?

Su, yaşamın temel kaynağı olmasının yanı sıra tarımdan sanayiye, enerji üretiminden günlük kullanıma kadar hemen her alanda ihtiyaç duyulan bir doğal kaynak. Dünya genelinde tüketilen tatlı suyun büyük bölümü tarımsal sulamada kullanılırken, geri kalanı sanayi ve evsel ihtiyaçlar için harcanıyor. Bu nedenle su, dünyada en çok kullanılan doğal kaynak olarak kabul ediliyor. Seçenekler arasında yer alan kum ise sudan sonra en çok kullanılan ikinci doğal kaynak olarak biliniyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın değerlendirmelerine göre kum ve çakıl, inşaat sektöründe beton, cam ve asfalt yapımında yoğun şekilde kullanılıyor ve dünyada en çok çıkarılan malzemeler arasında yer alıyor. Petrol ve kömür ise enerji üretiminde önemli rol oynasa da kullanım miktarı bakımından su ve kumun gerisinde kalıyor.

BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bilgi yarışmasını eğlenceyle bir araya getiren program, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken özelliklerinden biri, yanlış cevap verilse bile yarışmacının elenmemesi. Bu sayede yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.