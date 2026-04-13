Dünya Varmış filminin konusu ne, oyuncuları kim? Dünya Varmış filmi nerede çekildi?

Dünya Varmış, insanlığın son saatlerine odaklanan, fütüristik atmosferi güçlü bir komedi-dram yapımı olarak dikkat çekiyor. Film, dünya genelinde büyük bir felaketin tahmin edilen küresel bir salgının yalnızca 24 saat sonrasına odaklanıyor. Bu zaman dilimi içinde insanların hayatta kalma içgüdüsü, sosyal ilişkileri ve etik tercihleri mizahi bir dille ele alınıyor. Peki, Dünya Varmış filminin konusu ne, oyuncuları kim? Dünya Varmış filmi nerede, ne zaman çekildi? Detaylar...

DÜNYA VARMIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Hikâyenin merkezinde “Kadimler” adı verilen, geleceği önceden bildiğine inanılan gizemli bir topluluk yer alıyor. Bu oluşum, yaklaşan felaketten korunmak için sadece seçilmiş kişilerin girebildiği, ileri teknolojiyle donatılmış özel bir sığınak otel inşa ediyor.

Tesadüfen bu otele yolu düşen taksici Nuh’un (Sarp Bozkurt) kendisini bu seçilmişler dünyasında bulmasıyla olaylar bambaşka bir boyuta taşınıyor. Nuh’un uyum sağlama çabası, hayatta kalma mücadelesi ve otel içerisindeki güç dengeleri, filmde komik ama aynı zamanda düşündürücü bir anlatım diliyle işleniyor.

DÜNYA VARMIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dünya Varmış oyuncu kadrosu, Türk sinemasının tanınmış isimlerini bir araya getirerek güçlü bir karakter ağı oluşturuyor. Filmde yer alan başlıca oyuncular ve karakterleri şu şekildedir:

Engin Altan Düzyatan – Kadim

Melisa Şenolsun – Işık

Sarp Bozkurt – Nuh

Erkan Can – Baba / Bilge

Ece Sükan – Cansın

Atilla Olgaç – Sertan

Suzan Kardeş – Müjgan

Ali Sürmeli – Hüseyin

Filmin yönetmen koltuğunda Altın Portakal ödüllü Ali Adnan Özgür oturuyor. Senaryo ise Arp Bozkurt ile Ali Adnan Özgür tarafından kaleme alındı. Bu güçlü ekip, filmin hem mizahi tonunu hem de distopik atmosferini dengeli bir şekilde seyirciye aktarıyor.

DÜNYA VARMIŞ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dünya Varmış çekimleri, Türkiye’nin en popüler tatil ve turizm merkezlerinden biri olan Bodrum’da gerçekleştirildi.

Bodrum’un doğal güzellikleri, modern yapılarla birleşerek filmdeki fütüristik otel atmosferine görsel açıdan güçlü bir zemin hazırladı. Özellikle sahil dokusu ve mimari çeşitlilik, hikâyedeki “seçilmişler için sığınak otel” konseptine estetik bir derinlik kazandırdı.

DÜNYA VARMIŞ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Dünya Varmış çekim süreci 2024 yılının Mayıs ayında başlamıştır. Yapım süreci, dönemsel olarak planlanan prodüksiyon takvimi doğrultusunda ilerlemiş ve film kısa sürede tamamlanarak izleyiciyle buluşmaya hazır hale getirilmiştir.

Film, sinemaseverlerle ilk kez 22 Kasım 2024 tarihinde buluşmuştur. Televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla birlikte daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapım, özellikle farklı konsepti ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmiştir.