Dünya Varmış filmi nerede çekildi?

DÜNYA VARMIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Yönetmenliğini Altın Portakal ödüllü Ali Adnan Özgür’ün üstlendiği Dünya Varmış filmi, dünyanın sonunun geldiği bir senaryoda “otel şeklinde tasarlanmış bir sığınakta” hayatta kalan 1100 kişinin hikayesini anlatıyor. Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun, Erkan Can ve Ece Sükan gibi isimlerin yer aldığı yapım, içeride oluşan sınıfsal düzen üzerinden dikkat çekici bir toplumsal eleştiri sunuyor. Sığınakta “kahverengiler” ve “beyazlar” olarak ikiye ayrılan insanlar arasındaki hiyerarşi, filmin ana çatışmasını oluşturuyor.

DÜNYA VARMIŞ FİLMİ OYUNCULARI

Engin Altan Düzyatan- Kadim

Melisa Şenolsun - Işık

Sarp Bozkurt - Nuh

Erkan Can - Baba/bilge

Ece Sükan - Cansın

Atilla Olgaç - Sertan

Suzan Kardeş - Müjgan

Ali Sürmeli - Hüseyin