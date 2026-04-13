Dünya Varmış filmi nerede çekildi? Büyük beğeni toplayan yapımın çekim lokasyonları merak konusu olmaya devam ediyor. Peki Dünya Varmış filminin çekim yerleri neresi, hangi şehir ve mekânlarda çekildi? İşte Dünya Varmış filminin çekildiği yerler hakkında tüm detaylar...
DÜNYA VARMIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Yönetmenliğini Altın Portakal ödüllü Ali Adnan Özgür’ün üstlendiği Dünya Varmış filmi, dünyanın sonunun geldiği bir senaryoda “otel şeklinde tasarlanmış bir sığınakta” hayatta kalan 1100 kişinin hikayesini anlatıyor. Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun, Erkan Can ve Ece Sükan gibi isimlerin yer aldığı yapım, içeride oluşan sınıfsal düzen üzerinden dikkat çekici bir toplumsal eleştiri sunuyor. Sığınakta “kahverengiler” ve “beyazlar” olarak ikiye ayrılan insanlar arasındaki hiyerarşi, filmin ana çatışmasını oluşturuyor.
DÜNYA VARMIŞ FİLMİ OYUNCULARI
Engin Altan Düzyatan- Kadim
Melisa Şenolsun - Işık
Sarp Bozkurt - Nuh
Erkan Can - Baba/bilge
Ece Sükan - Cansın
Atilla Olgaç - Sertan
Suzan Kardeş - Müjgan
Ali Sürmeli - Hüseyin
DÜNYA VARMIŞ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Dünya Varmış filminin çekimleri ağırlıklı olarak Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi. Film, özellikle Bodrum’daki doğal ve stüdyo alanlarında kurulan setlerde çekilerek post-apokaliptik “sığınak otel” atmosferi burada oluşturuldu.
Yapım sürecinde Bodrum etabının ardından çekimlerin İstanbul’da da devam ettiği biliniyor.
Kısacası film, hem Bodrum’un farklı mekanlarında hem de İstanbul’da kurulan setlerde çekilerek tamamlandı.