Dünya Kupasına kaç gün kaldı?

2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken futbol tutkunları “Dünya Kupası’na kaç gün kaldı?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Tarihte ilk kez 48 takımın mücadele edeceği organizasyon için geri sayım sürerken, gözler açılış maçına çevrildi. Dünya Kupası heyecanı şimdiden sosyal medyada gündem olmaya başladı.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI HEYECANI BAŞLIYOR

2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken turnuvanın maç takvimi ve oynanacağı statlar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek dev organizasyonda toplam 104 karşılaşma oynanacak ve futbol tarihi yeniden yazılacak.

MAÇLAR 16 STATTA OYNANACAK

Turnuva boyunca maçlar 16 farklı statta gerçekleştirilecek. En yüksek kapasiteye sahip stat 94 bin kişiyle Dallas Stadı olurken, en düşük kapasite 45 bin kişiyle Toronto Stadı olarak dikkat çekiyor. ABD, Kanada ve Meksika genelinde yer alan modern statlar, dev turnuvaya ev sahipliği yapacak.

GRUP AŞAMASI FİKSTÜRÜ NETLEŞTİ

2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında 72 karşılaşmaya sahne olacak. Turnuva 11 Haziran’da Meksika – Güney Afrika maçıyla başlayacak. 14 Haziran’da Türkiye’nin de yer aldığı karşılaşmalar dikkat çekerken, grup mücadeleleri 28 Haziran’a kadar sürecek.

TÜRKİYE MAÇLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Turnuvada Türkiye, Avustralya, ABD ve Paraguay gibi güçlü rakiplerle karşı karşıya gelecek. Milliler, grup aşamasında kritik maçlara çıkarken taraftarlar özellikle Türkiye’nin performansını merakla bekliyor.

ELEME TURLARI VE FİNAL PROGRAMI

Grupların ardından son 32 turu 28 Haziran’da başlayacak. Ardından son 16, çeyrek final ve yarı final maçları oynanacak. Turnuvanın finali ise 19 Temmuz’da New York New Jersey Stadı’nda gerçekleştirilecek.

STATLAR VE KAPASİTELER DİKKAT ÇEKİYOR

ABD’de Dallas, New York New Jersey, Los Angeles ve Miami gibi büyük şehirlerde maçlar oynanacak. Kanada’da Toronto ve Vancouver statları öne çıkarken, Meksika’da Mexico City, Monterrey ve Guadalajara statları turnuvaya ev sahipliği yapacak. En büyük stat olan Dallas Stadı 94 bin kişilik kapasitesiyle öne çıkıyor.

DÜNYA FUTBOLUNDA TARİHİ TURNUVA

2026 FIFA Dünya Kupası, 48 takımın ilk kez mücadele edeceği formatıyla futbol tarihinde yeni bir sayfa açacak. 104 maçlık dev organizasyon, yaz boyunca dünya genelinde milyonlarca futbolseveri ekran başına kilitleyecek.

DÜNYA KUPASINA KAÇ GÜN KALDI?

21 Mayıs Perşembe günü itibariyle Dünya Kupasına 20 gün kaldı.