Dünya Kupası uzatmalar kaç dakika, uzatma devreleri kaç dakika sürüyor 2026?

Dünya Kupası eleme turlarında beraberlikle sonuçlanan karşılaşmalarda devreye giren uzatma bölümü, maçın kaderini belirleyen en kritik anlardan biri oluyor. Peki, uzatmalar toplam kaç dakika sürüyor, uzatma devreleri kaçar dakika oynanıyor ve eşitlik bozulmazsa hangi kurallar uygulanıyor? İşte 2026 Dünya Kupası uzatma formatına ilişkin merak edilen tüm detaylar.

UZATMA DEVRELERİ 2026 DÜNYA KUPASI’NDA GÜNDEM OLDU

2026 Dünya Kupası kapsamında oynanan karşılaşmalarda uzatma bölümleri sıkça konuşuluyor. Maçların kritik anlarını belirleyen bu süreç, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

2026 Dünya Kupası kapsamında oynanan maçlarda uzatma süresi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle eleme turlarında karşılaşmaların normal sürede berabere bitmesi halinde uzatma bölümünün nasıl işlediği merak konusu oluyor.

UZATMA DEVRELERİ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

2026 Dünya Kupası maçlarında uzatma süresi toplam 30 dakikadır. Bu süre 15’er dakikalık iki devre halinde uygulanır. Normal sürede eşitlik bozulmazsa uzatma devrelerine geçilir, burada da sonuç alınamazsa seri penaltı atışlarına gidilir.