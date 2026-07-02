Haberler

Dünya Kupası son 16 turu kalan takımlar hangileri? 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri nasıl?

Dünya Kupası son 16 turu kalan takımlar hangileri? 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri nasıl?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu maçlarının ardından son 16 turu tablosu şekillenmeye devam ediyor. Gece oynanan karşılaşmalarda Belçika ile ABD adını bir üst tura yazdırırken, kesinleşen ve muhtemel son 16 turu eşleşmeleri de netleşmeye başladı. Peki, Dünya Kupası son 16 turu kalan takımlar hangileri? 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri nasıl? İşte son durum.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son 32 turunda oynanan karşılaşmaların ardından son 16 turuna yükselen takımlar netleşmeye başlarken, futbolseverlerin gözü de oluşan eşleşmelere çevrildi. Gece oynanan mücadelelerde Belçika, Senegal'i turnuva dışına iterken ev sahibi ABD de Bosna Hersek'i mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Peki, Dünya Kupası son 16 turu kalan takımlar hangileri? 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri nasıl? Detaylar...

DÜNYA KUPASI SON 16 TURU KALAN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Son 32 turunda tamamlanan karşılaşmaların ardından son 16 turuna yükselmeyi başaran takımlar şunlar oldu:

Kanada

Fas

Brezilya

Norveç

Fransa

Paraguay

Meksika

İngiltere

ABD

Belçika

Turnuvada kalan diğer son 16 biletleri ise oynanacak son 32 turu karşılaşmalarının ardından sahiplerini bulacak.

2026 DÜNYA KUPASI'NDA SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ NASIL?

Şu ana kadar kesinleşen son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Kanada - Fas (4 Temmuz Cumartesi)

Fransa - Paraguay (5 Temmuz Pazar)

Brezilya - Norveç (5 Temmuz Pazar)

Meksika - İngiltere (6 Temmuz Pazartesi)

ABD - Belçika

Son 32 turunda oynanacak karşılaşmaların ardından oluşacak muhtemel son 16 turu eşleşmeleri ise şu şekilde:

Portekiz - Hırvatistan maçının galibi ile İspanya - Avusturya maçının galibi karşılaşacak.

Arjantin - Yeşil Burun Adaları maçının galibi ile Avustralya - Mısır maçının galibi karşı karşıya gelecek.

İsviçre - Cezayir maçının galibi ile Kolombiya - Gana maçının galibi eşleşecek.

SON 16 TURUNDA İLK EŞLEŞMELER NETLEŞTİ

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunda oynanan karşılaşmaların tamamlanmasıyla birlikte son 16 turu fikstürü adım adım oluşuyor. Gece oynanan mücadelelerde Belçika'nın Senegal'i elemesi ve ABD'nin Bosna Hersek karşısında tur atlamasıyla birlikte organizasyonda kesinleşen eşleşme sayısı arttı.

Turnuvada şu ana kadar Kanada-Fas, Fransa-Paraguay, Brezilya-Norveç, Meksika-İngiltere ve ABD-Belçika eşleşmeleri kesinlik kazanırken, kalan son 16 turu mücadeleleri son 32 turundaki maçların tamamlanmasının ardından belli olacak.

SON 32 TURU SONRASI TABLO ŞEKİLLENİYOR

Dünya Kupası'nda son 32 turu karşılaşmaları devam ederken, her tamamlanan maç sonrasında son 16 turu tablosu da güncelleniyor. Turnuvanın mevcut aşamasında kesinleşen eşleşmeler açıklanırken, kalan maçların ardından son 16 turu programı tamamen netleşmiş olacak.

Organizasyonda Portekiz-Hırvatistan, İspanya-Avusturya, Arjantin-Yeşil Burun Adaları, Avustralya-Mısır, İsviçre-Cezayir ve Kolombiya-Gana karşılaşmalarının sonuçları, son 16 turundaki son eşleşmeleri belirleyecek.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küçükçekmece'de güvenlik görevlisini öldüren meslektaşı yakalandı; saldırıdan sonra hiçbir şey olmamış gibi işe gitti

Mesai arkadaşını pusu kurup öldürdü, hiçbir şey olmamış gibi işe gitti
5 yeni iPhone modeli geliyor

5 yeni iPhone modeli geliyor!
İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 61'inci duruşma

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 61'inci duruşma
Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar

Sadece 24 saat kaldı! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni zamlı maaşlar
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! 5 ay önce sözleşme uzatmıştı

Acun Ilıcalı, F.Bahçe'nin yıldızını alıyor! İmzayı 5 ay önce atmıştı
Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti

Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti
ABD'de dehşet evi! 4 yıl boyunca 3,5 metrekarede tutulan 16 çocuk kurtarıldı

Polis başka suç için gitti, dehşetle karşılaştı! 3 metrede 16 çocuk