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DÜNYA KUPASI SON 16 KALANLAR: 2026 Dünya Kupası son 16 turuna yükselen takımlar hangileri? Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri nasıl olacak?

DÜNYA KUPASI SON 16 KALANLAR: 2026 Dünya Kupası son 16 turuna yükselen takımlar hangileri? Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri nasıl olacak?
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme turu heyecanı sürüyor. Grup aşamasının tamamlanmasının ardından başlayan son 32 turunda futbolseverler, son 16 turuna yükselen takımları ve oynanacak karşılaşmaların programını yakından takip ediyor. Peki, Dünya Kupası son 16 turuna yükselen takımlar hangileri? İşte 2026 Dünya Kupası'nda son durum ve maç takvimi...

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından turnuva, tek maç eleme sisteminin uygulandığı son 32 turuyla devam ediyor. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda futbolseverler hem son 16 turuna yükselen takımları hem de devam eden eleme maçlarının programını yakından takip ediyor. Peki, 2026 Dünya Kupası son 16 turuna yükselen takımlar hangileri? Detaylar...

DÜNYA KUPASI SON 16 KALANLAR

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının sona ermesinin ardından son 32 turu karşılaşmaları başladı. Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadelelerde kazanan takımlar adını son 16 turuna yazdırıyor.

Şu ana kadar oynanan karşılaşmaların ardından son 16 turuna yükselmeyi başaran takımlar şöyle sıralandı:

Kanada

Fas

Paraguay

Son 32 turundaki diğer karşılaşmaların tamamlanmasıyla birlikte son 16 turunda mücadele edecek tüm takımlar kesinleşecek.

2026 DÜNYA KUPASI SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR HANGİLERİ?

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunun açılış karşılaşmasında turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselen ilk takım oldu.

Bir diğer son 32 turu mücadelesinde Fas, normal süresi ve uzatma bölümü tamamlanan karşılaşmanın ardından penaltı atışlarında Hollanda'yı 3-2 mağlup ederek yoluna devam etti.

Paraguay ise Almanya karşısında oynanan son 32 turu mücadelesinde penaltı atışları sonucunda rakibini eleyerek son 16 turundaki yerini aldı.

Son 32 turunda oynanacak diğer karşılaşmaların ardından son 16 turu eşleşmeleri netlik kazanacak.

DÜNYA KUPASI SON 16 MAÇLARI

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu kapsamında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

30 Haziran Salı

Hollanda - Fas | Monterrey Stadı | TSİ 04.00

Fildişi Sahilleri - Norveç | Dallas Stadı | TSİ 20.00

1 Temmuz Çarşamba

Fransa - İsveç | New York New Jersey Stadyumu | TSİ 00.00

Meksika - Ekvador | Mexico City Stadı | TSİ 04.00

İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Atlanta Stadı | TSİ 19.00

Belçika - Senegal | Seattle Stadı | TSİ 23.00

2 Temmuz Perşembe

ABD - Bosna Hersek | San Francisco Bay Area Stadı | TSİ 03.00

İspanya - Avusturya | Los Angeles Stadı | TSİ 22.00

3 Temmuz Cuma

Portekiz - Hırvatistan | Toronto Stadı | TSİ 02.00

İsviçre - Cezayir | BC Place Vancouver Stadı | TSİ 06.00

Avustralya - Mısır | Dallas Stadı | TSİ 21.00

4 Temmuz Cumartesi

Arjantin - Yeşil Burun Adaları | Miami Stadı | TSİ 01.00

Kolombiya - Gana | Kansas City Stadı | TSİ 04.30

Son 32 turunda oynanacak tüm karşılaşmaların tamamlanmasının ardından son 16 turuna yükselen takımlar kesinleşecek ve eleme aşaması belirlenen fikstüre göre devam edecek.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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