Dünya Kupası ne zaman bitiyor, Dünya Kupası final ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi giderek kızışırken gözler final karşılaşmasına çevrildi. Turnuvanın bitiş tarihi, final maçının oynanacağı gün ve kupanın yeni sahibinin belli olacağı organizasyon hakkında merak edilen tüm detaylar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTİYOR?

2026 FIFA Dünya Kupası, 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda şampiyon, final maçının ardından belli olacak ve turnuva resmen tamamlanacak.

DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası finali, 19 Temmuz 2026 Pazar tarihinde oynanacak. Turnuvanın iki finalist takımı, kupayı müzesine götürebilmek için dünyanın en prestijli futbol organizasyonunda kozlarını paylaşacak.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Dünya Kupası'nda üçüncülük mücadelesi ise finalden bir gün önce, 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü oynanacak. Yarı finalde elenen iki takım, turnuvayı üçüncü sırada tamamlayabilmek için sahaya çıkacak.

ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL TAKVİMİ

Final öncesinde turnuvada çeyrek final karşılaşmaları 9-11 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. Ardından yarı final mücadeleleri 14 ve 15 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Bu maçların ardından finale yükselen iki takım belli olacak ve gözler 19 Temmuz'daki dev finale çevrilecek.

DÜNYA KUPASI'NDA ŞAMPİYON NASIL BELLİ OLACAK?

Final karşılaşmasını kazanan takım, 2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonu unvanını elde edecek. Normal sürede eşitlik bozulmaması halinde uzatma dakikalarına geçilecek, eşitliğin devam etmesi durumunda ise seri penaltı atışlarıyla kupayı kazanan takım belirlenecek.