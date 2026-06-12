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DÜNYA KUPASI MAÇ SONUÇLARI 2026: Dünya Kupası ilk maçlar nasıl sonuçlandı? Dünya Kupası puan durumları ve maç sonuçları

DÜNYA KUPASI MAÇ SONUÇLARI 2026: Dünya Kupası ilk maçlar nasıl sonuçlandı? Dünya Kupası puan durumları ve maç sonuçları
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı başladı. A Grubu'nda oynanan ilk karşılaşmaların ardından Meksika ve Güney Kore turnuvaya galibiyetle giriş yaparken, ilk puan durumu da netleşti. Peki, Dünya Kupası ilk maçları nasıl sonuçlandı? İşte Dünya Kupası ilk maç sonuçları ve oluşan puan tablosu...

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı başladı. Turnuvanın açılış gününde A Grubu'nda oynanan iki karşılaşma, ilk puan durumunun oluşmasını sağladı. Peki,  Dünya Kupası ilk maçları nasıl sonuçlandı? Dünya Kupası puan durumları ve maç sonuçları...

DÜNYA KUPASI İLK MAÇLARI NASIL SONUÇLANDI?

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nun açılış karşılaşmasında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geldi. Turnuvanın ilk maçlarından biri olan mücadelede Meksika, rakibini 2-0 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı.

Bu sonucun ardından Meksika, grup aşamasındaki ilk maçından üç puan çıkarırken, Güney Afrika ise turnuvadaki ilk karşılaşmasını puansız tamamladı.

A Grubu'nun diğer mücadelesinde ise Güney Kore ile Çekya karşı karşıya geldi. Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmada Güney Kore, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Güney Kore de turnuvaya üç puanla giriş yaptı.

A Grubu'nda oynanan ilk maçların ardından iki takım galibiyet sevinci yaşarken, iki takım ise ilk haftayı puansız kapattı.

A Grubu İlk Maç Sonuçları

Meksika 2-0 Güney Afrika

Güney Kore 2-1 Çekya

İlk hafta sonunda Meksika ve Güney Kore üçer puana ulaşırken, Çekya ile Güney Afrika puanla tanışamadı.

DÜNYA KUPASI PUAN DURUMLARI VE MAÇ SONUÇLARI

2026 FIFA Dünya Kupası'nda şu ana kadar yalnızca A Grubu'nda ilk karşılaşmalar oynandı. Diğer gruplarda yer alan takımlar henüz sahaya çıkmadığı için puan cetvellerinde tüm ekipler sıfır puanda bulunuyor.

A Grubu'nda oluşan ilk puan tablosu ise şu şekilde:

A Grubu Puan Durumu

Meksika – 3 Puan

Güney Kore – 3 Puan

Çekya – 0 Puan

Güney Afrika – 0 Puan

Turnuvanın açılış gününde alınan sonuçlar sonrasında Meksika ve Güney Kore, grupta ilk sırayı paylaşan ekipler olarak öne çıktı. Çekya ve Güney Afrika ise ilk maçlar sonunda puan elde edemedi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSeda Yılmaz:

meksika ve güney kore'nin bu kadar rahat kazanması ilginç bence arkada bir şeyler olabilir diye düşünüyorum

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Haber YorumlarıDeniz Yalciner:

niye dünya kupası diye başlık attınız hala grup maçı oynuyo mu ne bu karmaşa yazdığınız şey anlaşılmıyo ilk maçlar bitti tamam ama böyle başlık atılır mı

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Haber YorumlarıÖzlem Aras:

tabii ki kadın oyuncu olsaydı meksika çoktan kaybederdi haber yapılırdı

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