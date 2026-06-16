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DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI 16 HAZİRAN: Bu akşam Dünya Kupası maçı var mı? Dünya Kupası'nda bugün kimin maçı var, saat kaçta?

DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI 16 HAZİRAN: Bu akşam Dünya Kupası maçı var mı? Dünya Kupası'nda bugün kimin maçı var, saat kaçta?
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan 16 Haziran Salı günü de devam ediyor. Günün ilk saatlerinde oynanan iki karşılaşma tamamlanırken, futbolseverlerin gözü şimdi akşam saatlerinde oynanacak maçlara çevrildi. Peki, bu akşam Dünya Kupası maçı var mı? Dünya Kupası'nda bugün kimin maçı var, saat kaçta? Detaylar haberimizde.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan 16 Haziran 2026 Salı günü de hız kesmeden devam ediyor. Günün ilk saatlerinde oynanan iki karşılaşma tamamlanırken, futbolseverlerin merakla beklediği mücadele akşam saatlerinde sahne alacak. Özellikle Fransa ile Senegal'i karşı karşıya getirecek kritik mücadele, günün en çok konuşulan karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Peki, bu akşam Dünya Kupası maçı var mı? Dünya Kupası'nda bugün kimin maçı var, saat kaçta? Detaylar...

BU AKŞAM DÜNYA KUPASI MAÇI VAR MI?

Evet, bu akşam Dünya Kupası'nda futbol heyecanı devam edecek. Günün ilk bölümünde oynanan mücadelelerde Suudi Arabistan ile Uruguay 1-1 berabere kalırken, İran ile Yeni Zelanda arasında oynanan karşılaşma da 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Sabah seansındaki maçların tamamlanmasının ardından gözler şimdi Fransa - Senegal mücadelesine çevrilmiş durumda.

DÜNYA KUPASI'NDA BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

16 Haziran 2026 Salı günü Dünya Kupası kapsamında üç karşılaşma oynanıyor. Günün ilk maçında Suudi Arabistan ile Uruguay karşı karşıya geldi ve mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Ardından oynanan İran - Yeni Zelanda karşılaşmasında ise taraflar sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Günün son ve en dikkat çeken mücadelesinde ise Fransa ile Senegal kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, turnuvanın bu önemli karşılaşmasını büyük bir ilgiyle bekliyor.

FRANSA SENEGAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün merakla beklenen karşılaşması olan Fransa - Senegal maçı, 16 Haziran 2026 Salı günü oynanacak.

MetLife Stadyumu'nda gerçekleştirilecek mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. 

FRANSA SENEGAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa ile Senegal arasında oynanacak Dünya Kupası karşılaşması TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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