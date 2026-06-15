Dünya Kupası ikili averaj mı, genel averaj mı?

Katar'daki son turnuvanın ardından Amerika, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde tarihi bir format değişikliğiyle gerçekleştirilen dev şölende, atılan her tek bir gol bile altın değerinde bir önem taşıyor. Sosyal medyada ve spor sitelerinde taraftarların en çok tartıştığı konuların başında gelen " Dünya Kupası'nda puanlar eşit olursa genel averaja mı bakılır, yoksa takımların kendi aralarındaki maç mı esas alınır?" sorgusu, gruptan çıkma hesapları yapan her ülkenin kaderini doğrudan etkiliyor. UEFA organizasyonlarından farklı olarak dünya futbolunun zirvesinde uygulanan resmi eşitlik bozma kriterlerini ve kupa statüsünün tüm detaylarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

DÜNYA KUPASI'NDA GENEL AVERAJ KURALI UYGULANMIYOR!

Pek çok futbolseverin ve taraftarın lig organizasyonlarından alışık olduğu "genel averaj" (toplam atılan ve yenilen gol farkı) kuralı bu turnuvada geçerli değil. Takımların grup genelinde farklı skorlar elde ederek gol averajı kasması, puan eşitliği durumunda onlara doğrudan bir avantaj sağlamayacak. FIFA, gruplardaki adalet terazisini ve düğümü çözecek kriterleri çok daha net bir temele oturtmuş durumda.

OLASI PUAN EŞİTLİĞİNDE İLK KRİTER: İKİLİ AVERAJ

Grup maçlarının tamamlanmasının ardından iki veya daha fazla takımın puanlarında eşitlik olması durumunda bakılacak ilk şey ikili averaj olacak. Yani, puanları eşit olan takımların grup aşamasında birbirlerine karşı oynadıkları maçlarda elde ettiği sonuçlar dikkate alınacak. Rakibini doğrudan mağlup etmeyi başaran takım, grup genelindeki gol sayısı ne olursa olsun rakibinin üzerinde yer alarak bir üst tur biletini cebine koyacak.

İKİLİ AVERAJ DA EŞİTSE KARTLAR DEVREYE GİRECEK (FAIR PLAY PUANI)

Turnuvada heyecanı ve centilmenliği en üst düzeye çıkaran senaryo ise ikili averajın da eşit olduğu durumlarda yaşanacak. Eğer puanları eşit olan takımların kendi aralarında oynadıkları maç beraberlikle sonuçlanmışsa, bu kez takımların disiplin performansı masaya yatırılacak.

Oyuncuların ve teknik heyetin grup maçlarında gördüğü sarı ve kırmızı kartların sayısına bakılacak. Turnuva boyunca daha az kart görerek daha centilmen bir grafik çizen, yani Fair Play puanı daha yüksek olan takım sıralamada üste çıkacak.