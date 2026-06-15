DÜNYA KUPASI GÜNÜN MAÇLARI: Bu akşam Dünya Kupası maçı var mı? Dünya Kupası'nda bugün kimin maçı var, saat kaçta?

FIFA Dünya Kupası’nda 15 Haziran Pazartesi günü futbolseverler için oldukça yoğun bir programla geçiyor. Günün erken saatlerinden gece geç saatlere kadar uzanan fikstürde farklı kıtalardan takımlar sahaya çıkarken, özellikle akşam saatlerinde oynanacak İspanya ve Belçika maçları büyük ilgi görüyor. Peki, bu akşam Dünya Kupası maçı var mı, Dünya Kupası'nda bugün kimin maçı var? Detaylar...

BU AKŞAM DÜNYA KUPASI MAÇI VAR MI?

Evet, 15 Haziran Pazartesi akşamı Dünya Kupası kapsamında iki önemli karşılaşma oynanacak. Günün ikinci yarısında futbol heyecanı daha da artarken, özellikle Avrupa ve Afrika temsilcilerinin sahaya çıkacağı maçlar dikkat çekiyor.

DÜNYA KUPASI'NDA BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Günün genel fikstürü incelendiğinde Dünya Kupası’nda farklı kıtalardan birçok takımın sahaya çıktığı görülüyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan maç maratonu, gece geç saatlere kadar devam etti.

Günün oynanan ve oynanacak karşılaşmaları şu şekilde:

02.00: Fildişi Sahili 1 – 0 Ekvador (Philadelphia Stadı) – Maç tamamlandı

05.00: İsveç 4 – 1 Tunus (Monterrey Stadı) – Maç tamamlandı

19.00: İspanya – Yeşil Burun Adaları (Atlanta Stadı)

22.00: Belçika – Mısır (Seattle Stadı)

Bu yoğun program, turnuvanın rekabet seviyesini ve küresel çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

İSPANYA – YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya – Yeşil Burun Adaları karşılaşması 15 Haziran Pazartesi günü saat 19:00’da oynanacak. Mücadele Atlanta Stadyumu’nda gerçekleşecek.

Avrupa futbolunun güçlü temsilcilerinden İspanya, grup aşamasında kritik bir sınava çıkarken, Yeşil Burun Adaları ise turnuvanın sürpriz takımlarından biri olma hedefiyle sahada olacak. Maç, günün en çok takip edilen karşılaşmaları arasında yer alıyor.

Bu mücadelede tempo ve topa sahip olma mücadelesinin yüksek olması beklenirken, özellikle İspanya’nın oyun kontrolü üzerinden kuracağı baskı dikkat çekiyor.

BELÇİKA – MISIR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Belçika – Mısır karşılaşması aynı günün akşam seansında, saat 22:00’de oynanacak. Seattle Stadı’nda sahne alacak mücadele, günün kapanış maçı olacak.

Belçika, kadro kalitesi ve turnuva tecrübesiyle öne çıkarken; Mısır ise fiziksel oyun gücü ve disiplinli savunmasıyla dikkat çekiyor. Bu karşılaşma, grup dengeleri açısından büyük önem taşıyor.

Gecenin ilerleyen saatlerinde oynanacak olması nedeniyle maçın temposunun ikinci yarıda daha da artması bekleniyor.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

15 Haziran Dünya Kupası karşılaşmaları Türkiye’de TRT1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Futbolseverler gün boyunca oynanan tüm maçları şifresiz şekilde takip etme imkânına sahip.