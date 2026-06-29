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Dünya kupası grup maçları bitti mi, hangi takımlar son 32’ye kaldı?

Dünya kupası grup maçları bitti mi, hangi takımlar son 32’ye kaldı?
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2026 Dünya Kupası grup aşamasının tamamlanıp tamamlanmadığı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Turnuvada gruplardaki son maçların ardından hangi aşamaya geçileceği ve fikstürün nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

2026 Dünya Kupası kapsamında grup maçlarının tamamlanıp tamamlanmadığı araştırılırken, turnuvanın ilerleyişi de gündemde yer alıyor. Grup karşılaşmalarının bitmesiyle birlikte eleme turlarına geçilmesi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

2026 DÜNYA KUPASI SON 32 TURU EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

2026 Dünya Kupası Son 32 Turu eşleşmeleri futbolseverlerin gündemine oturdu. ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada grup aşamasının tamamlanmasının ardından tur atlayan 32 takım netleşti.

GRUP AŞAMASI SONRASI TUR SİSTEMİ

2026 Dünya Kupası kapsamında grup maçlarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler ile en iyi üçüncü kontenjanından gelen takımlar Son 32 Turu’na yükseldi. Toplam 12 grupta oynanan 72 maçın ardından eleme aşamasına geçildi.

SON 32 TURU MAÇ PROGRAMI VE EŞLEŞMELER

28 Haziran Pazar

Güney Afrika – Kanada (Los Angeles Stadı, TSİ 22.00)

29 Haziran Pazartesi

Brezilya – Japonya (Houston Stadı, TSİ 20.00)

Almanya – Paraguay (Boston Stadı, TSİ 23.30)

30 Haziran Salı

Hollanda – Fas (Monterrey Stadı, TSİ 04.00)

Fildişi Sahilleri – Norveç (Dallas Stadı, TSİ 20.00)

1 Temmuz Çarşamba

Fransa – İsveç (New York New Jersey Stadyumu, TSİ 00.00)

Meksika – Ekvador (Mexico City Stadı, TSİ 04.00)

İngiltere – Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Atlanta Stadı, TSİ 19.00)

Belçika – Senegal (Seattle Stadı, TSİ 23.00)

2 Temmuz Perşembe

ABD – Bosna Hersek (San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 03.00)

İspanya – Avusturya (Los Angeles Stadı, TSİ 22.00)

3 Temmuz Cuma

Portekiz – Hırvatistan (Toronto Stadı, TSİ 02.00)

İsviçre – Cezayir (BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00)

Avustralya – Mısır (Dallas Stadı, TSİ 21.00)

4 Temmuz Cumartesi

Arjantin – Yeşil Burun Adaları (Miami Stadı, TSİ 01.00)

Kolombiya – Gana (Kansas City Stadı, TSİ 04.30)

TURNUVA HEYECANI ELEME AŞAMASINDA DEVAM EDİYOR

2026 Dünya Kupası Son 32 Turu ile birlikte heyecan daha da artarken, tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmalar futbolseverlere büyük bir rekabet sunuyor. Turnuvada her maçın sonucu, üst tura çıkacak takımları belirleyecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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