Dünya Kupası finali hangi kanalda final maçı nereden CANLI izlenir?

Dünyanın dört bir yanından milyarlarca insanın takip ettiği dev turnuva, muhteşem bir kapanış mücadelesiyle sona eriyor. Kupanın en güçlü iki devini karşı karşıya getirecek olan dev randevu öncesinde, sporseverlerin en çok merak ettiği Dünya Kupası finali hangi kanalda ve tarihi final maçı nereden CANLI izlenir soruları gündemin ilk sırasına yerleşti. Yıldızlar geçidine sahne olacak bu dev finalin Türkiye yayıncısı, uydu frekans detayları ve şifresiz canlı izleme alternatifleri haberimizde.

DÜNYA KUPASI FİNALİ HANGİ KANALDA?

Futbol dünyasının en büyük ve en prestijli turnuvasında nihayet büyük gün geldi çattı! Milyonlarca futbolseverin ekran başına kilitleneceği dev organizasyonda, şampiyonluk kupasını kaldıracak takım belli oluyor. İspanya ve Arjantin'i karşı karşıya getirecek bu tarihi karşılaşma öncesinde taraftarlar, arama motorlarında yoğun bir şekilde Dünya Kupası finali hangi kanalda yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, dev kupanın sahibini bulacağı şampiyonluk mücadelesi saat kaçta başlayacak, final maçı nereden CANLI izlenir? İşte şifresiz yayın ekranı, frekans bilgileri ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Dünyanın en büyüğünü belirleyecek olan bu dev final randevusu, 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak. İspanya ve Arjantin'in dünya şampiyonluğu için sahaya çıkacağı karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saati ile 22:00 olarak belirlendi.

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gözlerin tamamen üzerine çevrileceği bu devasa organizasyonun kapanış mücadelesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin East Rutherford şehrinde yer alan ünlü MetLife Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

DÜNYA KUPASI FİNALİ HANGİ KANALDA? FİNAL MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

İspanya ile Arjantin arasındaki bu nefes kesici FIFA 2026 Dünya Kupası Final maçı, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Dev finali Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz takip edebileceğiniz gibi, televizyon platformlarındaki kanal numaraları şu şekildedir:

• Digiturk: 23. kanal

• D-Smart: 26. kanal

• Kablo TV: 22. kanal

• Tivibu: 22. kanal

• Turkcell TV+: 21. kanal

• Fil Box: 20. kanal

• Vodafone TV: 21. kanal