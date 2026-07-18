Dünya Kupası Finali Arjantin İspanya maçı nerede oynanacak? 2026 Dünya Kupası Finali hangi statta oynanacak?

Dünya Kupası final maçı ne zaman, nerede oynanacak? sorusu futbol gündeminin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası’nda kupanın sahibini belirleyecek dev mücadele için geri sayım başladı. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın final karşılaşması, dünyanın dört bir yanından milyonlarca futbolseverin takip edeceği tarihi bir ana sahne olacak.

DÜNYA KUPASI FİNALİ ARJANTİN İSPANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin ile İspanya arasındaki karşılaşma, ABD’nin New Jersey eyaletindeki East Rutherford kentinde oynanacak. Futbol dünyasının dikkatlerini çevireceği dev final, New York/New Jersey bölgesinde yer alan gerçekleştirilecek.

DÜNYA KUPASI FİNALİ HANGİ STATTA OYNANACAK?

Dünya Kupası final karşılaşması, New Jersey eyaletinin East Rutherford kentinde bulunan MetLife Stadyumu’nda oynanacak. Turnuva kapsamında New York/New Jersey Stadyumu adıyla kullanılan bu dev arena, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın final müsabakasına ev sahipliği yapacak.

ARJANTİN İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin arasındaki mücadele, 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 22.00 olarak açıklanırken mücadele Türkiye saatiyle (TSİ) futbolseverlerle buluşacak.

Dev final karşılaşması TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, Dünya Kupası’nın sahibini belirleyecek İspanya - Arjantin mücadelesini canlı yayın üzerinden takip edebilecek.