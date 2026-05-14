Dua Lipa Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına gelecek mi sorusu, Galatasaray taraftarlarının en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklar sürerken, ünlü şarkıcının organizasyonda yer alacağına dair ortaya atılan iddialar sosyal medyada geniş yankı buldu. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDA DUA LIPA İDDİASI

Galatasaray’ın Süper Lig’de kazandığı şampiyonluk sonrası düzenlenecek kutlamalar için dünyaca ünlü sanatçı Dua Lipa ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı kulübün, görkemli organizasyonda sahne alması için ünlü yıldızla temas kurduğu öne sürüldü.

15 MİLYON EUROLUK TEKLİF GÜNDEMDE

İddialara göre Galatasaray yönetimi, şampiyonluk kutlamalarında sahne alması için Dua Lipa’ya 15 milyon euro değerinde bir teklif sundu. Bu teklifin kabul edildiği yönündeki söylentiler sosyal medyada hızla yayılırken, konu taraftarlar arasında büyük merak ve heyecan oluşturdu.

KUTLAMALARDA SAHNE ALACAĞI ÖNE SÜRÜLÜYOR

Ortaya atılan iddialara göre Dua Lipa’nın Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacağı belirtiliyor. Henüz resmi bir doğrulama gelmemesine rağmen, bu gelişme sarı-kırmızılı camiada büyük yankı uyandırdı ve organizasyona olan ilgiyi daha da artırdı.

DÜNYA ÇAPINDA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları için böyle iddialı bir organizasyon hazırlığı içinde olması, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Taraftarlar, olası Dua Lipa performansının hem Türkiye’de hem de dünya genelinde ses getireceğini ve uzun süre konuşulacağını ifade ediyor.