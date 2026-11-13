Dr. Halil Polat kimdir? Fenerbahçe'nin yeni doktoru Halil Polat kaç yaşında, nereli?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın sağlık departmanında yapılan yeni görevlendirme kapsamında Dr. Halil Polat, departman sorumlusu olarak göreve getirildi. Daha önce Göztepe ve Trabzonspor'da da görev yapan Polat'ın kariyeri, yaşı ve memleketi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Dr. Halil Polat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar...

DR. HALİL POLAT KİMDİR?

Dr. Halil Polat, futbol takımlarında kulüp doktoru olarak görev yapan bir hekimdir. Kariyerinde Göztepe ve Trabzonspor'un sağlık ekiplerinde yer alan Polat, son olarak Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın sağlık departmanından sorumlu isim oldu.

Fenerbahçe Kulübü, 13 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamayla sağlık departmanında yeni bir yapılanmaya gidildiğini duyurdu. Açıklamada, sporcuların sağlıklarının korunması ile tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla sağlık ekibinin organizasyon yapısının yeniden düzenlendiği belirtildi. Bu kapsamda Dr. Halil Polat, sağlık departmanı sorumluluğuna getirildi.

HALİL POLAT KAÇ YAŞINDA?

Dr. Halil Polat, 2 Ekim 1981 doğumludur. 2026 itibarıyla 45 yaşındadır.

HALİL POLAT NERELİ?

Dr. Halil Polat'ın doğum yeri Konya olarak kaydedilmiştir.

DR. HALİL POLAT HANGİ TAKIMLARDA GÖREV YAPTI?

Dr. Halil Polat, Fenerbahçe'deki yeni görevinden önce Göztepe ve Trabzonspor'da kulüp doktoru olarak çalıştı.

Polat, 2021-2022 sezonunda Göztepe'nin sağlık ekibinde görev aldı. Ardından Trabzonspor'a katılan doktor, bordo-mavili takımın sağlık ekibinde de görev yaptı. Trabzonspor'un resmi internet sitesinde 2023 yılında yayımlanan bir haberde Polat, kulübün A takım doktoru olarak tanıtıldı.

28 Ekim 2024 tarihinde Trabzonspor'daki görevinden ayrılan Polat, 13 Kasım 2026'da Fenerbahçe'nin sağlık departmanı sorumluluğuna getirildi.