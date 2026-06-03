Dijital platformların yükselişiyle birlikte kurgu ve post prodüksiyon alanında çalışan isimler de daha fazla görünür hale gelirken, kurgu yönetmeni Doruk Kaya son dönemde dikkat çeken profesyoneller arasında yer almaktadır. Peki, Doruk Kaya kimdir, ne iş yapıyor? Nazlı Bulum'un eşi Doruk Kaya kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

DORUK KAYA KİMDİR?

Televizyon ve dijital platform projelerinde görev alan kurgu yönetmeni Doruk Kaya, özellikle son yıllarda adı daha sık duyulan isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Sektördeki çalışmalarıyla dikkat çeken Kaya, birçok yapımın post prodüksiyon ve kurgu süreçlerinde yer almıştır.

Basına yansıyan bilgilere göre Doruk Kaya, özellikle “Magarsus” ve “Zeytin Ağacı” gibi dikkat çeken projelerin kurgu ekiplerinde görev alarak profesyonel kariyerini sürdürmüştür. Görsel anlatımın önemli aşamalarından biri olan kurgu alanındaki çalışmaları, onun sektörde tanınan bir isim haline gelmesinde etkili olmuştur.

Ayrıca uzun süredir oyuncu Nazlı Bulum ile birlikte olduğu bilinen Doruk Kaya, özel hayatındaki gelişmelerle de gündeme gelmektedir. Çiftin yaklaşık 5 yıllık ilişkilerini evlilik kararıyla taçlandırmaya hazırlandığı iddia edilmektedir.

DORUK KAYA NE İŞ YAPIYOR?

Doruk Kaya, kurgu yönetmeni (editor) olarak görev yapmaktadır. Televizyon dizileri ve dijital platform projelerinde, çekilen görüntülerin hikâye bütünlüğüne uygun şekilde düzenlenmesi, sahne akışının oluşturulması ve final anlatımının şekillendirilmesi süreçlerinde aktif rol almaktadır.

DORUK KAYA KAÇ YAŞINDA?

Doruk Kaya’nın yaşı hakkında kamuoyuna açıklanmış net bir bilgi bulunmamaktadır.

DORUK KAYA NERELİ?

Doruk Kaya’nın memleketi veya doğum yeri ile ilgili kamuya açık, doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.