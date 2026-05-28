Dolmabahçe Sarayı'nda müze kart geçerli mi? 2026 Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar?

Dolmabahçe Sarayı, İstanbul’un en yoğun ziyaret edilen tarihi yapılarından biri olarak hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam etmektedir. Ziyaret planı yapanlar için en çok merak edilen konuların başında Müzekart geçerliliği ve güncel giriş ücretleri gelmektedir. Peki, Dolmabahçe Sarayı'nda müze kart geçerli mi? Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde.

DOLMABAHÇE SARAYI'NDA MÜZEKART GEÇERLİ Mİ?

Dolmabahçe Sarayı’nda Müzekart kullanımı, ziyaretçilerin en çok araştırdığı konuların başında gelmektedir. Güncel uygulamaya göre sarayın ana bölümlerinde Müzekart geçerli değildir. Bu ana bölümler Selamlık ve Harem kısımlarını kapsamaktadır ve bu alanlara giriş için Müzekart tek başına yeterli olmamaktadır.

Müzekart sahipleri için sağlanan erişim imkânı ise belirli alanlarla sınırlıdır. Buna göre Müzekart ile:

Saray Bahçesi ziyaret edilebilir

Milli Saraylar Resim Müzesi ücretsiz gezilebilir

Ancak Dolmabahçe Sarayı’nın en çok ziyaret edilen bölümleri olan Selamlık ve Harem gibi ana kısımlar için ayrıca gişelerden bilet temin edilmesi zorunludur. Bu durum, ziyaret planlaması yaparken özellikle dikkate alınması gereken önemli bir detaydır.

DOLMABAHÇE SARAYI GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Dolmabahçe Sarayı giriş ücretleri, ziyaret edilecek alanların kapsamına göre belirlenmektedir. 2026 yılı itibarıyla güncel fiyatlandırma, tam tur ziyareti kapsayan bölümler üzerinden uygulanmaktadır.

Güncel ücretler şu şekildedir:

Tam Tur (Selamlık + Harem + Resim Müzesi):

Yerli ziyaretçiler için 250 TL, yabancı ziyaretçiler için 2.000 TL

6 yaş ve altı çocuklar:

Tüm bölümlere ücretsiz giriş hakkına sahiptir

Bu ücretlendirme, sarayın tüm ana bölümlerini kapsayan tam tur ziyaretler için geçerlidir. Ziyaretçiler, bu bilet ile Selamlık, Harem ve Resim Müzesi alanlarını kapsamlı şekilde gezebilmektedir.

Dolmabahçe Sarayı’na giriş planı yaparken, bilet türü ve ziyaret kapsamı dikkatle değerlendirilmelidir. Çünkü saray içerisinde farklı bölümlere erişim, tek bir giriş ücreti üzerinden değil, belirlenen tam tur sistemi üzerinden sağlanmaktadır.