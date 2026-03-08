Haberler

Doktor dizisi Elif kim, Elif'i kim oynuyor?

Doktor dizisi Elif kim, Elif'i kim oynuyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk televizyonlarının sevilen yapımlarından Doktor dizisi izleyicileri, Elif karakterinin kim olduğunu ve bu rolü hangi oyuncunun canlandırdığını merak ediyor. Dizideki Elif, hikayeye kattığı duygu ve dinamizm ile öne çıkarken, karakterin arkasındaki yetenekli oyuncu izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte Elif'i oynayan isim ve karakterin detayları…

Doktor dizisi Elif kim? sorusu sosyal medyada ve haber sitelerinde sıkça araştırılıyor. Dizideki Elif karakteri, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatan önemli bir rol üstleniyor. Peki, bu karakteri sahneye taşıyan oyuncu kim? İşte Elif karakteri ve oyuncusuna dair merak edilen tüm bilgiler…

DOKTOR DİZİSİ ELİF KİMDİR?

Dahiliyeci uzman doktor ve İnan Kural'ın eski asistanı. Soğuk ve ciddi. İnsanlara, özellikle hastalara asla güvenmeyen bir yapısı, bela mıknatısı gibi de bir annesi var.

Doktor dizisi Elif'i Sıla Türkoğlu oynuyor.

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Sıla Türkoğlu, Türk televizyon ve sinema oyuncusudur. 18 Nisan 1999 tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğmuştur. Genç yaşta oyunculuğa adım atan Türkoğlu, kısa sürede televizyon dizilerindeki performansıyla geniş bir izleyici kitlesi kazanmıştır.

Oyunculuk kariyerine 2018 yılında yayınlanan Ağlama Anne dizisiyle başlayan Sıla Türkoğlu, daha sonra Yemin dizisinde canlandırdığı Suna Tarhun karakteriyle dikkat çekmiştir. Asıl büyük çıkışını ise Emanet dizisinde hayat verdiği Seher karakteriyle yakalamıştır.

2022 yılından itibaren Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa Korkmaz karakterini canlandıran oyuncu, bu rolüyle Türkiye'de ve yurt dışında büyük popülerlik elde etmiştir. Genç yaşına rağmen başarılı performanslarıyla televizyon dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri haline gelmiştir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu

İran'da tüm bölgenin hayatını tehlikeye atacak saldırı
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu

Savaş şiddetleniyor! Devrim Muhafızları'nın can damarı vuruldu
İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı

İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü

Maç bitti olanlar oldu! Bursasporlular adeta ölümden döndü
Komşu komşuyu vurdu! 600 kişi öldü

Komşu komşuyu vurdu! 600 kişi öldü
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti

Üç ilimizde emekli sayısı çalışan sayısını geçti
Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor! İstanbul ve Ankara'ya direkt bağlantı

Bir ile daha hızlı tren geliyor! İstanbul ve Ankara'ya direkt bağlantı
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü

Maç bitti olanlar oldu! Bursasporlular adeta ölümden döndü
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir
Milli sporcu Aysel Önder tarih yazdı

İspanya'da tarih yeniden yazıldı