Doktor dizisi Elif kim, Elif'i kim oynuyor?

Doktor dizisi Elif kim? sorusu sosyal medyada ve haber sitelerinde sıkça araştırılıyor. Dizideki Elif karakteri, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatan önemli bir rol üstleniyor. Peki, bu karakteri sahneye taşıyan oyuncu kim? İşte Elif karakteri ve oyuncusuna dair merak edilen tüm bilgiler…

DOKTOR DİZİSİ ELİF KİMDİR?

Dahiliyeci uzman doktor ve İnan Kural'ın eski asistanı. Soğuk ve ciddi. İnsanlara, özellikle hastalara asla güvenmeyen bir yapısı, bela mıknatısı gibi de bir annesi var.

Doktor dizisi Elif'i Sıla Türkoğlu oynuyor.

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Sıla Türkoğlu, Türk televizyon ve sinema oyuncusudur. 18 Nisan 1999 tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğmuştur. Genç yaşta oyunculuğa adım atan Türkoğlu, kısa sürede televizyon dizilerindeki performansıyla geniş bir izleyici kitlesi kazanmıştır.

Oyunculuk kariyerine 2018 yılında yayınlanan Ağlama Anne dizisiyle başlayan Sıla Türkoğlu, daha sonra Yemin dizisinde canlandırdığı Suna Tarhun karakteriyle dikkat çekmiştir. Asıl büyük çıkışını ise Emanet dizisinde hayat verdiği Seher karakteriyle yakalamıştır.

2022 yılından itibaren Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa Korkmaz karakterini canlandıran oyuncu, bu rolüyle Türkiye'de ve yurt dışında büyük popülerlik elde etmiştir. Genç yaşına rağmen başarılı performanslarıyla televizyon dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri haline gelmiştir.