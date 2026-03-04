Haberler

Doğum izni 24 hafta oldu mu, meclisten geçti mi, resmi gazetede yayınlandı mı?

Doğum izni 24 hafta oldu mu, meclisten geçti mi, resmi gazetede yayınlandı mı?
Güncelleme:
Doğum izninin 24 haftaya çıkarıldığına dair iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçip geçmediği ve yürürlüğe girip girmediği merak konusu oldu. Çalışan anneleri yakından ilgilendiren değişikliğin yasalaşıp yasalaşmadığı, Resmi Gazete'de yayımlanıp yayımlanmadığına dair son durum araştırılıyor.

"Doğum izni 24 hafta oldu mu?" sorusu gündemdeki yerini korurken, söz konusu düzenlemenin Meclis'te kabul edilip edilmediği ve Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazanıp kazanmadığına ilişkin net bir açıklama bekleniyor. Özellikle çalışan kadınlar ve işverenler, doğum izni süresine dair yasal bir değişiklik olup olmadığını ve yürürlük tarihini yakından takip ediyor.

DOĞUM İZNİ ANNELER İÇİN 24 HAFTAYA ÇIKIYOR, BABALAR 10 GÜN KULLANABİLECEK

AK Parti tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulan yeni düzenleme ile doğum izinleri anneler için 24 haftaya, babalar için ise 10 güne çıkarılıyor. Düzenleme ayrıca koruyucu aileler için de 10 günlük izin hakkı sağlıyor. Bu değişiklik, hem çalışan kadınları hem de aileleri yakından ilgilendiriyor.

DEVLET MEMURLARI KANUNU'NDA YENİ DÜZENLEME

Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklikle, kadın memurlara verilecek ücretli doğum sonrası izin süresi 8 haftadan 16 haftaya yükseltiliyor. Ayrıca sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği halinde doğum öncesi izin süresinden doğum sonrasına aktarabileceği süreyi bir hafta artırabilecek.

TOPLAM ANALIK İZNİ 24 HAFTA OLACAK

Yeni düzenlemeye göre, kadın memurlara doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftalık analık izni verilecek. Bunun yanında, beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar çalışmaya uygun olduğuna dair tabip raporu sunan kadın memur, isteği halinde doğum öncesi izin süresinden 2 haftaya kadar çalışmayı sürdürebilecek.

