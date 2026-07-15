Televizyon ekranlarının dikkat çeken yapımları arasında yer alan Doğanın Kanunu, yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Doğa, yaşam ve insan ilişkileri ekseninde ilerleyen yapımın takipçileri, her hafta olduğu gibi yeni bölüm yayın tarihini ve saatini araştırıyor. Peki, Doğanın Kanunu yeni bölüm saat kaçta başlıyor? Doğanın Kanunu hangi kanalda? Detaylar...

DOĞANIN KANUNU YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Doğanın Kanunu dizisinin yeni bölümleri Çarşamba akşamları ekranlara geliyor. Dizinin 6. yeni bölümü, 15 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak.

DOĞANIN KANUNU HANGİ KANALDA?

Doğanın Kanunu dizisi, yeni bölümleriyle Çarşamba akşamları Star TV'de yayınlanıyor. Yapımın 6. bölümü de 15 Temmuz Çarşamba günü izleyiciyle buluşacak.