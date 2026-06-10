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Doğanın Kanunu oyuncuları ve karakterleri kimler?

Doğanın Kanunu oyuncuları ve karakterleri kimler?
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“Doğanın Kanunu oyuncuları ve karakterleri kimler?” sorusu, yeni dizinin yayın öncesinde en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Alperen Duymaz ve Özge Yağız’ın başrollerini paylaştığı yapımda, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken karakterler izleyicilerin ilgisini çekiyor. Diziye dair açıklanan kadro bilgileri merakla takip ediliyor.

Yeni sezonun iddialı yapımlarından “Doğanın Kanunu” için oyuncu kadrosu ve karakter detayları yoğun şekilde sorgulanıyor. Dizide yer alan isimler ve canlandırdıkları roller, hikâyenin merkezindeki çatışmayı ve dramatik yapıyı güçlendirirken, izleyiciler karakterlerin kimler olduğunu öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.

DOĞANIN KANUNU OYUNCU KADROSU NETLEŞTİ

Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından “Doğanın Kanunu”, güçlü oyuncu kadrosuyla yayın öncesinde büyük ilgi topluyor. Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız’ın paylaştığı dizide, karakterler ve hikâyeye katkı sağlayan yan roller de izleyicilerin merak odağında yer alıyor.

BAŞROLLERDE ALPEREN DUYMAZ VE ÖZGE YAĞIZ VAR

Dizide Alperen Duymaz “Yaman” karakterine, Özge Yağız ise “Doğa” karakterine hayat veriyor. Hikâyenin merkezinde yer alan bu iki karakterin çatışmalı ve duygusal ilişkisi, dizinin ana eksenini oluşturuyor. Güçlü oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken ikili, yapımın en çok konuşulan isimleri arasında bulunuyor.

DOĞANIN KANUNU KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI

Dizinin geniş kadrosunda Hakan Yılmaz (Hulusi), Nur Yazar (Perihan), Seda Türkmen (Nesrin), Hülya Duyar (Adile) ve Onur Berk Aslanoğlu (Saffet) gibi isimler yer alıyor. Ayrıca Bartu Zeytinci (Burak), Kübra Balcan (Vera), Olcay Yusufoğlu (Devin), Aziz Caner (Eren), Lara Aslan (Hediye) ve Yiğitcan Ergin (Mert) de hikâyeye farklı yönler kazandıran karakterleri canlandırıyor.

KADRODA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Yapımda ayrıca Yüksel Ünal (Kazım), Çağla Demir (Müjgan) ve Müttalip Müjdeci (Kamuran) gibi deneyimli oyuncular da yer alıyor. Geniş ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizi, karakter çeşitliliği sayesinde dramatik yapısını daha da derinleştiriyor.

DOĞANIN KANUNU OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

• Alperen Duymaz – Yaman

• Özge Yağız – Doğa

• Hakan Yılmaz – Hulusi

• Nur Yazar – Perihan

• Seda Türkmen – Nesrin

• Hülya Duyar – Adile

• Onur Berk Aslanoğlu – Saffet

• Bartu Zeytinci – Burak

• Kübra Balcan – Vera

• Olcay Yusufoğlu – Devin

• Aziz Caner – Eren

• Lara Aslan – Hediye

• Yiğitcan Ergin – Mert

• Yüksel Ünal – Kazım

• Çağla Demir – Müjgan

• Müttalip Müjdeci – Kamuran 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
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