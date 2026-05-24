Doğa Koleji kapatıldı mı, MEB Doğa Koleji kararı ne?

Türkiye’nin önde gelen özel eğitim kurumlarından Doğa Koleji hakkında ortaya atılan kapanma iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle “Doğa Koleji kapatıldı mı?” ve “MEB’in Doğa Koleji kararı ne oldu?” soruları arama motorlarında trend olurken, veliler ve öğrenciler resmi açıklamalara odaklandı.

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ RESMEN KAPATILDI

Eylül 2025’te Can Holding’e yönelik düzenlenen operasyon sonrası holding bünyesinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji’ne kayyum atanmıştı. Süreçte yaşanan yeni gelişmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı. 21 Mayıs tarihli kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından üniversite resmen kapatıldı.

Can Holding’e yönelik operasyon sonrasında kayyum atanan kurumlar arasında yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında kritik karar çıktı. Cumhurbaşkanı kararıyla üniversitenin faaliyet izni kaldırılırken, karar 22 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece üniversitenin eğitim faaliyetleri resmen sona erdi.

GÖZLER DOĞA KOLEJİ’NE ÇEVRİLDİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kapatılmasının ardından kamuoyunda gözler aynı holding bünyesinde bulunan Doğa Koleji’ne çevrildi. Sosyal medyada yayılan iddialar sonrası veliler ve öğrenciler “Doğa Koleji kapanacak mı?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

DOĞA KOLEJİ’NDEN AÇIKLAMA

Kamuoyunda oluşan endişelerin ardından Doğa Koleji yönetimi yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Doğa Koleji ile İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin hukuki statülerinin tamamen farklı olduğu vurgulandı. Özel okulların Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösterdiği belirtilirken, üniversitelerin ise YÖK mevzuatına tabi olduğu ifade edildi.

“DOĞA KOLEJİ EĞİTİME DEVAM EDİYOR”

Doğa Koleji tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında alınan kararın kurumlarıyla herhangi bir idari veya hukuki bağlantısının bulunmadığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Türkiye genelindeki kampüslerde eğitim öğretim faaliyetlerinin Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun şekilde kesintisiz devam ettiği ifade edildi.