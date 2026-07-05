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DOA Elazığ geri dönüşüm iade noktaları nerede, Elazığ'da depozitolu pet şişe iade yeri nerede?

DOA Elazığ geri dönüşüm iade noktaları nerede, Elazığ'da depozitolu pet şişe iade yeri nerede?
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DOA geri dönüşüm noktaları Elazığ'da nerede? Elazığ'da depozitolu pet şişe iade yerleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Depozito Yönetim Sistemi kapsamında depozitolu ambalajlarını geri dönüşüme kazandırmak isteyen vatandaşlar, Elazığ'daki DOA cihazlarının bulunduğu noktaları araştırıyor.

DOA sistemi sayesinde PET, cam ve alüminyum içecek ambalajları belirlenen merkezlerde teslim edilerek depozito bedeli geri alınabiliyor. Elazığ'daki kullanıcılar da en yakın iade noktasını mobil uygulama üzerinden kolayca öğrenebiliyor.

ELAZIĞ'DA DEPOZİTOLU PET ŞİŞE İADE YERİ NEREDE?

Elazığ'da DOA İade Makinesi veya DOA İade Merkezi bulunan noktalarda depozitolu ambalajlar teslim edilebiliyor. Kullanıcılar, mobil uygulamadaki "İade Noktası Bul" bölümünden en yakın cihazı görüntüleyebiliyor.

İnternet sitesindeki "Nereye İade Ederim?" sayfası da alternatif olarak kullanılabiliyor.

DOA İADE MAKİNESİ NASIL KULLANILIR?

Makine ekranından işlem başlatıldıktan sonra mobil uygulamadaki karekod okutuluyor. Ambalajlar tek tek makineye bırakılıyor ve onaylanan depozito tutarı DOA Cüzdan'a yükleniyor.

HANGİ AMBALAJLAR İADE EDİLEBİLİYOR?

0,10 litre ile 3,01 litre arasındaki PET, cam ve alüminyum ambalajlar sisteme kabul ediliyor. İade için DOA logosunun ambalaj üzerinde yer alması gerekiyor.

GÜNLÜK İADE LİMİTİ KAÇ ADET?

Bir kullanıcı gün içerisinde en fazla 200 adet depozitolu ambalaj teslim edebiliyor.

DOA CÜZDAN VE ÇEVRESEL KAZANIMLAR NASIL TAKİP EDİLİR?

DOA Cüzdan üzerinden kazanılan depozito tutarı görüntülenebilirken, çevresel kazanımlar ekranından geri dönüşüme sağlanan katkılar da takip edilebiliyor.

ELAZIĞ DOA İADE NOKTALARI:

DOA iade noktalarını öğrenmek için DOA uygulamasını indirin, uygulama ana menüsünde yer alan "İade Noktası Bul" bölümünü açın.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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