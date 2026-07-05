DOA Edirne geri dönüşüm iade noktaları nerede, Edirne'de depozitolu pet şişe iade yeri nerede?

Çevre dostu uygulamalar kapsamında hayata geçirilen sistem ile üzerinde DOA işareti bulunan PET, cam ve alüminyum ambalajlar belirlenen noktalarda iade edilebiliyor. Edirne'de en yakın iade merkezlerine mobil uygulama ve resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

EDİRNE'DE DEPOZİTOLU PET ŞİŞE İADE YERİ NEREDE?

Depozitolu ambalajlar, DOA İade Makinesi veya DOA İade Merkezi bulunan noktalara teslim edilebiliyor. Edirne'deki en yakın iade noktası DOA mobil uygulamasındaki "İade Noktası Bul" özelliğiyle kolayca görüntülenebiliyor.

Ayrıca DOA'nın resmi internet sitesinde bulunan "Nereye İade Ederim?" sayfası üzerinden de harita yardımıyla en yakın iade merkezi bulunabiliyor.

DOA İADE MAKİNESİ NASIL KULLANILIR?

Makine ekranından işlem başlatıldıktan sonra mobil uygulamadaki "İade Et" seçeneği kullanılarak karekod okutuluyor. Boş ambalajlar tek tek makineye bırakılıyor ve işlem tamamlandığında depozito bedeli DOA Cüzdan hesabına aktarılıyor.

HANGİ AMBALAJLAR İADE EDİLEBİLİYOR?

0,10 litre ile 3,01 litre arasındaki tek kullanımlık PET, cam ve alüminyum ambalajlar sisteme kabul ediliyor. Ancak ürünlerin üzerinde DOA işaretinin bulunması gerekiyor.

GÜNLÜK İADE LİMİTİ KAÇ ADET?

Her kullanıcı günlük en fazla 200 adet ambalaj iadesi yapabiliyor. Limitin üzerindeki iadeler aynı gün içerisinde işleme alınmıyor.

DOA CÜZDAN VE ÇEVRESEL KAZANIMLAR NASIL TAKİP EDİLİR?

İade sonrası kazanılan depozito bedelleri DOA Cüzdan üzerinden görüntülenebiliyor. Ayrıca uygulamadaki çevresel kazanımlar ekranından geri dönüşüme kazandırılan ambalaj sayıları da takip edilebiliyor.

EDİRNE DOA İADE NOKTALARI:

DOA iade noktalarını öğrenmek için DOA uygulamasını indirin, uygulama ana menüsünde yer alan "İade Noktası Bul" bölümünü açın.