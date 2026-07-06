Depozito Yönetim Sistemi (DOA) kapsamında bireysel kullanıcıların günlük ambalaj iade sınırına ilişkin yeni bilgi paylaşıldı. TÜÇA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre DOA depozito iadesinde günlük limit ne kadar? DOA bir günde kaç tane ambalaj iade edilebilir? Detaylar...

DOA DEPOZİTO İADESİNDE GÜNLÜK LİMİT NE KADAR?

TÜÇA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, DOA sistemi kapsamında bireysel kullanıcılar bir gün içerisinde en fazla 200 adet depozitolu ambalaj iade edebilecek.

Paylaşılan bilgilendirmede, söz konusu uygulamanın gerekçesi de açıklandı. Buna göre günlük limit, "sistemin adil, güvenli ve sürdürülebilir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla" uygulanacak.

Açıklamada günlük limitin bireysel kullanıcılar için geçerli olduğu belirtilirken, bir gün içinde yapılabilecek depozitolu ambalaj iade sayısının 200 adet ile sınırlandırıldığı bilgisi paylaşıldı.

GÜNLÜK İADE SINIRI RESMİ AÇIKLAMAYLA DUYURULDU

TÜÇA tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, günlük iade limitine ilişkin uygulamanın sistemin işleyişini desteklemeye yönelik olduğu ifade edildi.

Bilgilendirmede, bireysel kullanıcıların aynı gün içerisinde 200 adetten fazla depozitolu ambalaj iadesi gerçekleştiremeyeceği aktarıldı.