Depozitolu ambalaj sisteminde iade sürecinin doğru şekilde tamamlanabilmesi için belirlenen adımların eksiksiz uygulanması gerekir. DOA sistemi, kullanıcıların boş ve uygun durumdaki ambalajlarını yetkili iade noktalarına teslim ederek depozito bedellerini dijital cüzdanlarında görüntüleyebilmelerine olanak tanır. Peki, DOA ambalaj iadesi nereye yapılır? DOA uygulamasında biriken para nasıl çekilir? Detaylar...

DOA AMBALAJ İADESİ NEREYE YAPILIR?

DOA ambalaj iadesi, DOA İade Merkezlerinde bulunan DOA İade Makineleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Kullanıcılar, kendilerine en yakın iade noktasını DOA uygulaması üzerinden bulabilir.

Uygulama içerisinde il, ilçe ve mahalle bilgileri seçilerek en yakın DOA İade Makinesi görüntülenebilir. Böylece kullanıcılar ambalajlarını yetkili iade noktasına götürerek işlemlerini başlatabilir.

İade sürecinin ilk aşaması, uygun bir DOA İade Makinesi'ne ulaşılmasıdır. Sistem, uygulama üzerinden konuma göre yönlendirme sağlayarak kullanıcıların en yakın iade merkezine kolayca ulaşmasına yardımcı olur.

İade işlemi nasıl başlatılır?

DOA İade Makinesi'ne ulaşıldığında işlem şu şekilde başlatılır:

DOA İade Makinesi ekranında bulunan "Başlamak için dokunun" alanına dokunulur.

Cep telefonunda DOA uygulaması açılır.

Uygulama içerisindeki "İade et" butonuna basılır.

Makine ekranında oluşan karekod, cep telefonunun kamerasıyla okutulur.

Bu adımlar tamamlandıktan sonra sistem, ambalaj kabul sürecine geçer.

Ambalajlar makineye nasıl teslim edilir?

Karekod okutma işlemi tamamlandıktan sonra kullanıcılar, iade edilecek ambalajları makineye bırakabilir.

Makinenin kabul edebilmesi için ambalajların;

DOA işaretli olması,

Boş olması,

Deforme olmamış durumda bulunması

gerekmektedir.

Belirtilen şartları sağlayan ambalajlar makineye bırakıldığında sistem iade işlemini tamamlar.

DOA UYGULAMASINDA BİRİKEN PARA NASIL ÇEKİLİR?

DOA kullanıcıları, dijital cüzdanlarını çevrim içi işlemler üzerinden yönetebilir.

DOA tarafından sunulan Online İşlemler bölümü sayesinde kullanıcılar;

dijital cüzdanlarını yönetebilir,

iade bedellerini görüntüleyebilir,

cüzdanlarındaki bakiyeyi takip edebilir,

kendilerine sunulan kullanım seçeneklerinden yararlanabilir.

DOA, dijital cüzdan yönetimini çevrim içi işlemler üzerinden erişilebilir hale getirerek kullanıcıların hesaplarını tek noktadan takip edebilmesine imkân sunmaktadır.

İade işlemleri sonrasında oluşan depozito bedelleri, uygulama içerisindeki dijital cüzdanda görüntülenebilir. Bunun yanı sıra kullanıcılar, çevrim içi işlemler ekranı üzerinden cüzdanlarını yönetebilir ve iade bedellerini takip edebilir.