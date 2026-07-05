DOA Afyonkarahisar geri dönüşüm noktaları: Afyonkarahisar'da nerelerde depozitolu pet şişe iade yeri var?

Çevre dostu uygulamalar kapsamında hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi, Afyonkarahisar'da da birçok noktada kullanılmaya başlandı. Bu kapsamda "DOA geri dönüşüm noktaları Afyonkarahisar'da nerelerde?" ve "Depozitolu pet şişe iade yeri neresi?" soruları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

DOA GERİ DÖNÜŞÜM NOKTALARI AFYONKARAHİSAR: AFYONKARAHİSAR'DA DEPOZİTOLU PET ŞİŞE İADE YERİ NEREDE?

Depozito Yönetim Sistemi'nin yaygınlaşmasıyla birlikte vatandaşlar, Afyonkarahisar'daki DOA geri dönüşüm noktalarını araştırmaya başladı. Depozitolu pet, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını iade ederek depozito bedelini geri almak isteyen kullanıcılar, en yakın iade noktasını ve sistemin nasıl çalıştığını merak ediyor.

Depozitolu ambalajlar DOA İade Makinesi veya DOA İade Merkezi bulunan noktalara teslim edilebiliyor. Kullanıcılar en yakın iade noktasını DOA mobil uygulamasındaki "İade Noktası Bul" bölümünden veya resmi internet sitesindeki harita ekranından öğrenebiliyor.

DOA sistemi kapsamında 0,10 litre ile 3,01 litre arasındaki PET, cam ve alüminyum ambalajlar, üzerinde DOA işareti bulunması şartıyla iade edilebiliyor. Günlük iade limiti ise 200 adet olarak uygulanıyor.

İade işleminin ardından depozito bedeli DOA Cüzdan'a aktarılırken, kullanıcılar çevresel kazanımlarını uygulama üzerinden takip edebiliyor.

AFYONKARAHİSAR DOA İADE NOKTALARI:

DOA iade noktalarını öğrenmek için DOA uygulamasını indirin, uygulama ana menüsünde yer alan "İade Noktası Bul" bölümünü açın.