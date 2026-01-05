Diyarbakır okullar tatil mi, 6 Ocak Salı Diyarbakır'da okul yok mu (Diyarbakır VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

6 Ocak Salı günü Diyarbakır'daki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Diyarbakır Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Okul tatili haberlerini takip edin, güncel bilgileri kaçırmayın.

6 OCAK DİYARBAKIR HAVA DURUMU Dondurucu Soğuklar Kapıda: Kar Yağışı ve Buzlanmaya Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, önümüzdeki 5 gün boyunca bölge genelinde ekstrem düşük sıcaklıklar ve kar yağışlı bir hava dalgası etkili olacak. Haftanın ilk günlerinde dondurucu kuru soğuklar hakimken, hafta ortasından itibaren kar yağışının başlaması bekleniyor.

Hafta Başında Sıcaklıklar -14 Dereceye Kadar Düşüyor

Haftanın ilk yarısında bölge adeta buz kesecek:

• 06 Ocak Salı: En düşük sıcaklık -14°C, en yüksek sıcaklık ise sıfırın altında -2°C olarak tahmin ediliyor.

• 07 Ocak Çarşamba: Dondurucu hava etkisini sürdürerek gece -13°C, gündüz ise -1°C seviyelerinde seyredecek.

• Bu günlerde nem oranının düşük olmasıyla birlikte soğuk havanın daha keskin hissedileceği ve şiddetli buzlanma görülebileceği uyarısı yapıldı.

Perşembe Günü Kar Yağışı Başlıyor

Haftanın ortasından itibaren dondurucu kuru soğuk yerini kar yağışına bırakıyor:

• 08 Ocak Perşembe: Kar yağışı geçişleriyle birlikte gece sıcaklığı -12°C olacak.

• 09 Ocak Cuma: Kar yağışının etkisi artarken nem oranı %96 seviyelerine kadar çıkacak. Gündüz sıcaklığının ise 1°C'ye yükselmesi bekleniyor.

• 10 Ocak Cumartesi: Haftanın son gününde de kar yağışlı hava devam edecek ve gece sıcaklığı -7°C civarında ölçülecek.

Geçmişteki Rekor Soğuklar Hatırlatıldı

Bölgenin geçmiş yıllardaki (1991-2020) verilerine bakıldığında, 09-10 Ocak tarihlerinde sıcaklığın -30,4°C'ye kadar gerileyerek uç değerlere ulaştığı görülüyor. Mevcut tahminler bu rekor seviyelerde olmasa da, mevsim normallerinin altındaki dondurucu seyir dikkat çekiyor.

2 OCAK CUMA DİYARBAKIR OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.