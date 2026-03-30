Diyarbakır okullar tatil mi, 31 Mart Salı Diyarbakır'da okul yok mu (DİYARBAKIR VALİLİĞİ)?

Diyarbakır’da 31 Mart Salı günü okulların tatil olup olmadığı gündemdeki yerini koruyor. Hava durumu uyarılarının ardından “Diyarbakır okullar tatil mi?”, “Diyarbakır Valiliği 9 Ocak için tatil kararı aldı mı?” soruları yoğun şekilde araştırılırken, gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

DİYARBAKIR HAVA DURUMU

Diyarbakır’da kışın serin etkisi yerini hızla bahar sıcaklarına bırakırken, 31 Mart Salı günü için beklenen meteorolojik veriler netleşti. Güneydoğu Anadolu’nun kalbinde yarın, güneşin yüzünü tam anlamıyla gösterdiği, ılık ve pırıl pırıl bir hava hakim olacak.

İşte 31 Mart Salı günü Diyarbakır ve çevresi için beklenen hava durumu detayları:

DİYARBAKIR’DA BAHAR GÜNEŞİ ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre, Diyarbakır’da salı günü gökyüzünün tamamen açık ve az bulutlu olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Dicle Nehri havzasında görülebilecek hafif sisin dağılmasıyla birlikte, güneş gün boyu etkisini sürdürecek. Günün en yüksek sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkarak 22°C seviyelerini görmesi öngörülüyor.

GECE VE GÜNDÜZ ARASINDAKİ SICAKLIK FARKINA DİKKAT

Gündüz hissedilen ılık ve güneşli havaya rağmen, Diyarbakır’ın karasal iklim yapısı nedeniyle gece saatlerinde serinlik etkisini koruyacak. Gece en düşük hava sıcaklığının 7°C civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Gündüz ve gece arasındaki yaklaşık 15 derecelik sıcaklık farkı, özellikle solunum yolu rahatsızlıklarına karşı vatandaşların kıyafet seçimi konusunda tedbirli olmalarını gerektiriyor.

NEM VE RÜZGAR DURUMU: FERAH BİR ATMOSFER

Diyarbakır genelinde rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Nem oranının gün içerisinde düşük seyretmesiyle birlikte, oldukça ferah ve açık bir atmosfer etkili olacak. Herhangi bir toz taşınımı uyarısının bulunmadığı salı günü, açık havada vakit geçirmek ve Sur içi gezintileri yapmak isteyenler için oldukça elverişli şartlar sunuyor.

DİYARBAKIR OKULLAR TATİL Mİ?

31 Mart Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.