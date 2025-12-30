Haberler

Diyarbakır okullar tatil mi? 31 Aralık Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi, Diyarbakır Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?

Diyarbakır okullar tatil mi? 31 Aralık Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi, Diyarbakır Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?
Güncelleme:
Diyarbakır okullar tatil mi 31 Aralık? Yılın son gününe girilirken Diyarbakır'da etkisini artıran kış koşulları, eğitim ve günlük yaşamı doğrudan etkiliyor. Diyarbakır okullar tatil mi son dakika! Kent genelinde günlerdir devam eden kar yağışı, gece saatlerinde düşen sıcaklıklar ve artan buzlanma riski nedeniyle kamuoyunun gözü valilikten gelecek açıklamalara çevrildi.

Diyarbakır'da kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte eğitimle ilgili kararlar yeniden gündeme geldi. Meteorolojik veriler ve sahadaki mevcut durum doğrultusunda alınan önlemler kamuoyuyla paylaşıldı.

DİYARBAKIR OKULLAR TATİL Mİ 31 ARALIK?

Diyarbakır'da 31 Aralık 2025 Çarşamba günü için alınan karar kapsamında, il merkezi ve tüm ilçelerde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Valilik kaynaklarından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olaylarının etkisini sürdürmesi nedeniyle bu kararın alındığı bilgisi paylaşıldı. Kararın yalnızca belirli bölgeleri değil, il genelini kapsadığı bildirildi.

Yetkililer, uygulamanın öğrenci ve vatandaş güvenliği gözetilerek hayata geçirildiğini duyurdu. 31 Aralık gününün resmi tatil olmamasına rağmen hava koşullarının oluşturduğu riskler nedeniyle kar tatili uygulandığı kaydedildi. Daha önce 30 Aralık Salı günü de benzer gerekçelerle eğitime ara verilmiş, 31 Aralık için yapılan ayrı değerlendirme sonucunda tatilin devam etmesine karar verilmişti.

DİYARBAKIR'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Valilik tarafından yapılan güncel duyuruda, Diyarbakır genelinde hava şartlarının kısa sürede iyileşmesinin beklenmediği belirtildi. Yoğun kar yağışının yanı sıra gece ve sabah saatlerinde artan buzlanma riski, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukları gündeme getirdi. Bu nedenle eğitim kurumlarında faaliyetlere geçici olarak ara verildiği açıklandı.

31 ARALIK DİYARBAKIR HAVA DURUMU

31 Aralık Çarşamba günü Diyarbakır'da yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre kentte gün içerisinde en yüksek sıcaklık -1 derece civarında ölçülürken, gece saatlerinde sıcaklığın -6 ila -7 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Soğuk hava ile birlikte don olaylarının yaygınlaşacağı bildirildi.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta şiddette eseceği tahmin edilirken, görüş mesafesinde düşüş yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Yetkililer, kar kalınlığının artması, tipi riski ve özellikle yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini duyurdu. Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilerek zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması tavsiye edildi.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
