Diyanet İşleri Başkanı kim, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş kimdir?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI PROF. DR. SAFİ ARPAGUŞ KİMDİR?

1967 yılında Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde doğdu. Eğitim hayatına Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi’nde başladı ve 1985 yılında buradan mezun oldu. Ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni 1990 yılında tamamladı. Aynı fakültede 1992 yılında araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başlayan Arpaguş, 1994 yılında yüksek lisansını, 2001 yılında ise doktorasını tamamladı. 2008 yılında doçent, 2014 yılında ise profesör unvanını aldı.

2011-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde dekan yardımcılığı görevini yürüttü. 15 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 38. maddesi gereğince İstanbul Müftülüğü’ne atandı ve 2021-2025 yılları arasında bu görevi sürdürdü. 18 Eylül 2025 tarihinde ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı’na atandı ve bu görevi üstlenen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 19. başkanı oldu.

Akademik çalışma alanı İslâm tasavvuf tarihi, tasavvuf kavramları ve kurumlarıdır. Özellikle Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevî ve Mevlevîlik üzerine yoğunlaşan Arpaguş, bu konularda birçok kitap, makale ve tercüme yayımlamıştır.

Başlıca eserleri arasında şunlar yer almaktadır:

Mevlânâ ve İslâm

Mevlevîlik’te Manevî Eğitim

Hüseyin Azmi Dede, Risâleler

Aziz Mahmud Hüdâyî, Sohbetler

Ahmed Avni Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi (Heyet, I–XIII)

İsmâil Rüsûhî Ankaravî, Minhâcü’l-Fukarâ

Tâhirü’l-Mevlevî, Yenikapı Mevlevîhânesi Postnişîni Şeyh Celâleddîn Efendi