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Discord çöktü mü? Discord problem mi var, nedAen açılmıyor? 17 Eylül Perşembe DC çöktü mü?

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Discord çöktü mü? Discord problem mi var, nedAen açılmıyor? 17 Eylül Perşembe DC çöktü mü?
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17 Eylül Discord çöktü mü? sorusu gündem oldu. Topluluk kurma için tasarlanmış anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu Discord'a girmeye çalışan kullanıcılar mesajlar yüklenemedi hatası ve bağlanıyor hatası ile karşılaştı. Peki, Discord, DC çöktü mü? Discord açılmıyor! Discord bağlantı sorunu nedir? Discord bağlanıyor hatası! İşte detaylar haberimizde...

 

Discord çöktü mü? Discord mesajlar yüklenemedi hatası ve Discord bağlanıyor hatası ile karşılaşan kullanıcılar Discord, DC çöktü mü? Discord açılmıyor! Discord bağlantı sorunu nedir? Discord bağlanıyor hatası? Discord bağlanıyor hatası nedir sorularını merak ediyor. İşte detaylar haberimizde...

DİSCORD ÇÖKTÜ MÜ?

Anlık mesajlaşma uygulaması Discord'ta kullanıcılar mesajlarının gönderilmediğini ve yavaşlığından şikayetçi olduklarını Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarla dile getirdiler:

En çok bildirilen sorunlar

63% Sunucu bağlantı

175% Uygulama

13% İnternet sitesi

İşte hata bildirimleri:

API NEDİR?

Uygulama programlama arayüzü, bir yazılımın başka bir yazılımda tanımlanmış işlevlerini kullanabilmesi için oluşturulmuş bir tanım bütünüdür. API; web uygulaması, işletim sistemi, veritabanı, donanımlar yahut yazılım kütüphanesi için kullanılabilir.

Hata raporu:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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