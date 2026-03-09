Discord çöktü mü? 9 Mart Pazartesi Discord problem mi var, neden açılmıyor?
9 Mart Discord çöktü mü? sorusu gündem oldu. Topluluk kurma için tasarlanmış anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu Discord'a girmeye çalışan kullanıcılar mesajlar yüklenemedi hatası ve bağlanıyor hatası ile karşılaştı. Peki, Discord, DC çöktü mü? Discord açılmıyor! Discord bağlantı sorunu nedir? Discord bağlanıyor hatası! İşte detaylar haberimizde...
DİSCORD ÇÖKTÜ MÜ?
Anlık mesajlaşma uygulaması Discord'ta kullanıcılar mesajlarının gönderilmediğini ve yavaşlığından şikayetçi olduklarını Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarla dile getirdiler:
En çok bildirilen sorunlar
63% Sunucu bağlantı
25% Uygulama
13% İnternet sitesi
İşte hata bildirimleri:
