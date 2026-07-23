Dinamo Kiev - PAOK maçı hangi kanalda, Ponomarenko Dinamo Kiev - PAOK maçında oynuyor mu?

Avrupa kupalarında kritik bir sınava çıkacak olan Dinamo Kiev ile PAOK'un mücadelesi öncesinde gözler hem yayıncı kuruluşa hem de Ukrayna ekibinin genç golcüsü Matviy Ponomarenko'ya çevrildi. Taraftarlar, "Dinamo Kiev - PAOK maçı hangi kanalda yayınlanacak, Ponomarenko ilk 11'de mi, forma giyecek mi?" sorularına yanıt ararken, açıklanan maç kadroları ve son gelişmeler yakından takip ediliyor.

DYNAMO KİEV-PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda sahne alacak Dynamo Kiev ile PAOK arasındaki kritik mücadele futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Avrupa kupalarında yoluna devam etmek isteyen iki güçlü ekibin karşı karşıya geleceği maçın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Dynamo Kiev-PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa Ligi'nde tur avantajını elde etmek isteyen Dynamo Kiev ile PAOK, 23 Temmuz Perşembe günü kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, mücadelenin yayıncı kuruluşu ve saat bilgilerini araştırırken, maçın Türkiye'de canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı da en çok merak edilen konular arasında bulunuyor.

DYNAMO KİEV-PAOK MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda oynanacak Dynamo Kiev-PAOK karşılaşması, 23 Temmuz Perşembe günü futbolseverlerle buluşacak.

DYNAMO KİEV-PAOK MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. İki ekip de rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak.

DYNAMO KİEV-PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?

Dynamo Kiev ile PAOK arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu karşılaşmasının Türkiye'de resmi bir canlı yayıncısı bulunmuyor. Bu nedenle mücadele, Türkiye'deki televizyon kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanmayacak. Futbolseverler, maçın canlı skorunu ve anlık gelişmelerini dijital platformlar üzerinden takip edebilecek.

Ponomarenko Dinamo Kiev - PAOK maçında ilk 11'de yer alıyor.